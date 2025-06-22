港男米線舖飲豆漿咬爆「黑色昆蟲」！　投訴獲店員咁回應嬲到公審

網上不時有食客投訴食店的衛生情況欠佳，早前有港男在旺角花園街1間米線店內與友人用餐，點了碗米線及豆漿，其間發現豆漿內有黑色異物，不確定是曱甴還是蒼蠅的昆蟲，港男還要「咬X咗一啖」感到不適嘔吐大作，向店員投訴遭反駁，令港男「嬲上加嬲」，於是在網上公審，並叫「大家見到唔好X食」。



不少網民也鬧爆，「香港餐廳喺度鬧人唔幫襯，其實真係唔係無原因」、「報食環啦」。



樓主拍下豆漿內有黑色異物，不確定是曱甴還是蒼蠅的昆蟲。（影片截圖）

樓主向店員投訴後，對方表示「佢仲話唔係烏蠅嚟嘅，仲話個蓋冚咗唔會喺入邊」。（影片截圖）

有港男在網上大呻吃到不知明昆蟲而大吐特吐。他在Threads上發片及發文，指在6月18日晚上9時許，在旺角花園街1間米線店內與友人享用晚餐，樓主點了1碗米線及1杯豆漿，其間他飲下豆漿時，發覺杯內有異物，「我仲咬X咗一啖，之後就衝咗去廁所嘔，而家成個人個肚都勁X唔舒服」，他發現不知是曱甴還是蒼蠅的昆蟲。從影片可見，樓主手上有隻黑色昆蟲，而豆漿上有隻昆蟲腳在飄浮。

樓主投訴 店員這樣回應更嬲

樓主感到嘔心，立即向店員投訴，對方竟這樣回應「佢仲話唔係烏蠅嚟嘅，仲話個蓋冚咗唔會喺入邊」，讓樓主嬲上加嬲「我就唔X信隻嘢喺我個口入邊爬出嚟」，樓主表示沒有再吃便埋單走了，更奉勸「大家唔好X食」。

港男在網上大呻吃到不知名昆蟲而即時在廁所大吐特吐。（AI生成圖）

帖文引來網民熱議，「香港餐廳喺度鬧人唔幫襯，其實真係唔係無原因」、「報食環啦」。樓主指，最憤怒是投訴後對方「最X街係喺度抵賴」。

網民分享更離譜經歷

有人亦指曾有類似經驗，「我叫小辣，但紅過個fd（朋友）碗大辣，跟住個侍應話辣唔辣，唔係睇幾紅，上錯order都可以咁寸，自此冇再食」。有網民的經歷更離譜，「上次隔籬枱咬咗啖雞翼發覺唔熟，同店員講咗之後拎入廚房，之後出返碗雞翼係連埋本身已經咬咗啖嗰隻，即係直接淥熟人哋食過嘅嘢，咁煲湯都唔知有幾多個人嘅口水，真係不得了，以後唔會再食」。