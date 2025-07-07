公屋贏家｜公屋仔力數3點完勝私樓　狂批私樓2大罪狀：哪來優越感

【公屋／私樓／買樓置業】住公屋是「人生贏家」？有公屋住戶於討論區發文，力數住公屋3大優點「完勝」私樓，又形容買私樓如同「監倉式住宅」及成本高，揶揄「成世人供養銀行同物業公司，仲覺得高人一等。從來唔明私樓的優越感」。



帖文引來網民熱議，有人認同樓主所言「公屋又贏」、「所以咪咁多人X公屋制度」。但亦有網民認為買私樓未必因為「優越感」，「唔係個個都有資格住公屋，唔係點解話有公屋住係人生贏家」。



有公屋住戶於討論區發文，力數住公屋3大優點「完勝」私樓。（資料圖片）

公屋比私樓優勝？該公屋住戶於連登討論區以「住開公屋，從來唔明私樓的優越感」為題發文，認為住公屋比購買私樓更好，「買樓唔代表有錢。窮X買樓只會變更窮」。

公屋仔批買私樓2大問題

樓主指出，買私樓500萬元只有300多呎，如同「監倉式住宅」，而且成本太高，「每月千五蚊管理費，七成按每年都要畀銀行十兩萬左右息，咁高成本換個監倉，成世人供養銀行同物業公司，仲覺得高人一等」。他又稱，如果把500萬元轉成美元買定期收息，以年息3.5厘計算，「1年17萬，1年去多8，9次旅行啦」，聲言「當私樓供到死嗰日，公屋仔已經遊遍世界」。

樓主指出，買私樓500萬元只有300多呎，如同「監倉式住宅」，而且成本太高。（資料圖片）

列公屋3點完勝私樓

樓主又列出公屋3點「完勝」私樓，包括「實用面積夠實用」、「方方正正」、「保養一世，有咩壞叫房署整唔使錢」，形容公屋是「法拉利」。

樓主列出公屋3點「完勝」私樓，包括「實用面積夠實用」、「方方正正」、「保養一世，有咩壞叫房署整唔使錢」。（資料圖片）

網民：公屋又贏

網民看過帖文議論紛紛，有人認同樓主所言，「公屋又贏」、「所以咪咁多人X公屋制度」、「住大私樓係有優越感嘅，但買同住細過公屋嘅私樓就好X囉……」、「窮X買樓只會更窮，呢句正確」。

有網民指，買私樓並不一定是因為「優越感」，可能是無奈選擇。（資料圖片）

網民熱議公屋、私樓問題

亦有網民指，買私樓並不一定是因為「優越感」，可能是無奈選擇，「唔係個個都有資格住公屋，住私樓係因為佢哋無資格去住公屋，唔係點解話有公屋住係人生贏家」、「未住過公屋， 經驗上從來唔覺得住私樓無任何特別」、「井底之蛙」、「又想引戰」。

不過亦有網民「突破盲點」，質疑「公屋500萬現金流？」、「有500萬現金流公屋仲有冇你份住」。樓主回覆時解釋，並非指自己有500萬現金流，「係指買私樓500萬成本，倒轉睇」。