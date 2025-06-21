我們常常會不由自主地依賴那些個性和善的人，你是否也曾遇過無法拒絕別人要求的情況呢？



外國網站《an.an》的有趣心理測驗，透過你對圖像的直覺反應，一起來看看你的「好好先生指數」有多高吧！

第一眼看到蠟燭還是其他？反映你是否容易被人利用的「好好先生」（01製圖）

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A：選擇「蠟燭的火焰」的你……好好先生指數70%

你是個心地單純的人，容易對人掏心掏肺，毫無保留地相信別人，因此偶爾會被人傷害，你的好好先生指數是70%。

雖然你很容易被利用，但還好你的喜好很分明，對於自己不喜歡的事情，你還是會保持距離。

未來不妨試著拒絕那些可能讓你吃虧的要求，這樣你就能更有效地保護自己免受惡意攻擊！

B：選擇「半島」的你……好好先生指數30%

選這個答案的你，擁有非常堅定的主見，你清楚知道自己想要什麼，對於那些不合理的請求，你會毫不猶豫地說「不」，你的好好先生指數是30%。

你能清楚地表達自己的想法，這點很棒！但有時候，語氣可能會讓人覺得你有點冷淡。

不過你也不需要假裝和善，在拒絕之前不妨先加一句「不好意思」，這樣也許已能讓對方感受到一點溫暖。

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C：選擇「小丑」的你……好好先生指數90%

你是一個非常重視服務精神和自我犧牲的人，經常想讓身邊的人開心，甚至不惜勉強自己，你的好好先生指數高達90%。

你善良又親切，身邊一定有很多朋友，但也有些人會利用你的好心。

雖然要你全盤拒絕可能不容易，但至少每3次拒絕1次，讓自己習慣說「不」，只要慢慢練習，你就能更輕鬆地告別「好好先生」的形象！

D：選擇「對視的男女」的你……好好先生指數50%

你是一個開朗、行動力十足的人，經常憑著當下的心情就接受各種邀約或請求，這樣的你好好先生指數是50%。

周圍人可能覺得你是個熱心的人，但事實上你對利益有著精明的判斷力，對不划算的事情，你也會毫不猶豫地抽身；所以其實你因為人太好而吃虧的情況並不多，只是在面對戀人或摯友的請求時，你可能會變得很難拒絕。

但請記住，正因為對方是你在乎的人，更應該坦誠告訴對方你的底線喔！

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】