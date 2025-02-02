用什麼心態去看待一件事情，會得到不同的結果，而你是不是那種「佛系」的人？



以下這個心理測驗可以看出來，你在生活中是真性情活著，還是看破世俗紅塵，快來看看分析準確與否。

小紅書測試｜第一眼看到什麼？反映你有多佛系 看到它根本是活佛（01製圖）

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A.小女孩

你是入門級的佛系生，你的個性直率、坦誠，做事不太喜歡拐彎抹角，脾氣又比較急，做事容易衝動好強。

你很清楚，所以常常會告誡自己不要總是生氣發火，讓自己平淡看待這些事情，不斷嘗試調整心態，但卻很難維持長久，畢竟是比較真性情的人。

B.山洞

你的個性可以算是很佛系了，因為你是一個很容易知足的人，擁有簡單平凡的生活，對你來說就是一份幸福。

你覺得人生在世就是順應而為、自在開心就好，享受當下的每一個瞬間，所以一直都活得很灑脫，不會去糾結生活裡的每一件不順心。

C.骷髏頭

你根本就是活佛，你在生活中可以說是沒有什麼大的追求，對於很多事情都像是浮雲，情緒也很平穩，從來都不會動搖，簡直就是看破紅塵的人。

在各種爛事或是爛人發生事情的時候，你早就已經有所就察覺與預判，根本看透看破，完全不會放心上。

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