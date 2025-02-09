「人心隔肚皮」，尤其是在群體生活中，更能體現到大多數人只為私利的心態。



過度傻白甜很容易就會受傷，但適時的降低防備心，真心結交朋友也很重要。

以下這個心理測驗就可以分析出你的防備心有多高，許多測過的人都覺得超準。

這幅圖第一眼看到什麼？小紅書神準測試 揭露你是否欠缺防人之心（01製圖）

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A. 瓶子

你的個性謹慎、小心，遇到事情都會思慮周全才會行動，做事情比較穩重，同時也很冷靜理智，看起來很老練。

但其實這就是你的保護色，將真實的自己隱藏起來，不露出真實的面目。

B. 鋼筆尖

你的個性溫潤柔和，內心是很溫暖的人，而且相當有情有義。

但是其實內在是很有原則的人，知道什麼人該靠近、什麼人會遠離，算是情商很高，懂得進退保護自己。

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C. 火炬

你的個性就如同火炬一樣，不僅照亮自己，同時也會溫暖周遭的人。

你很能對身邊遇到困難的人感同身受，並且適時的伸出援手給予幫助，為人謙遜真誠。

D. 雪糕

你是一個很熱情，個性大方不拘小節的人，可以說是沒有太多的心機城府。

對待身邊的人也從不斤斤計較，可以說是天生的樂天派，笑容常常掛在臉上，也帶給身邊的人很多正能量。

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