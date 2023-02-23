同事幫訂飯收齊頭數不找錢　港男呻對方食水深：每次賺半個飯盒錢

每次幾賺一個幾毫，好容易變富豪？早前有港男在網上發文，指1名同事經常主動幫忙訂午餐，有些同事付錢會給「齊頭」，而對方總以沒有零錢為由稱下次再扣數，但從來沒有真的兌現，故對方「每次咁樣落嚟佢都賺返半個飯盒錢」，更批評這舉動是「食水深」。



港男指有同事會主動說要幫忙訂午餐，當有些同事給錢是「齊頭」時，對方總以沒有散銀為借口稱下次再扣數，從中不找贖而賺了錢，質疑對方食水深。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

樓主在Dcard討論區以「發現同事食水深」為題發帖，指有同事經常主動說要幫忙訂午餐，由於部份同事付錢會給「齊頭」的金額，例如43元的飯盒，便會付45元或50元，而訂飯的同事均會表示沒有零錢，聲稱下次再扣掉多付的金額。不過，樓主指事情往往會不了了之，因而感到不值，因該同事每次同這個手法就可以「賺返半個飯盒錢」。

不少網民都認為外賣速遞都要運費，同事主動幫忙訂飯卻連少少錢都計較，倒不如自己去買，「你唔鐘意可以自己買」、「叫Foodpanda都要俾錢啦」。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為叫外賣或速遞同樣要收取額外運費，同事主動幫忙訂飯已經方便了大家，「你唔鐘意可以自己買」、「下次你幫手訂囉」、「叫Foodpanda都要畀錢啦」、「冇人介意畀手續費咁咪冇問題」、「又要幫你叫外賣又要幫你拎上嚟，收返你啲運費都好應該」、「有時唔使咁斤斤計較嘅」、「咁大個人你以為身上一堆散銀好好玩咩」。

部份網民就建議樓主既然介意，不如自己做外賣仔，「夾夾埋埋返屋企嗰程車費都喺返度，建議發大嚟做」、「咁你快啲搶住嚟叫外賣，再收返同事原價」、「學到嘢未？下次到你」。