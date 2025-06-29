掟彩虹中藍圈！港男呻經兩次上訴才判中 網民鬧趕客：好心大方啲
撰文：喬納森
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玩「掟彩虹」遊戲是否中獎不時引來爭議。有港男在大埔1間冒險樂園玩「掟彩虹」，他擲中彩虹的藍圈，但要經兩次上訴及3位黑衫職員判定，最後才被判中獎。他感到不忿於是在網上發文。不少網民認為「好明顯中」、「藍獎啲獎品，幾十蚊景品公仔，X，好心大方啲」。
有港男在Facebook群組「美國冒險樂園關注組」發相。從相片可見，銀幣落在彩虹圈最中心的藍圈內，但由於拍攝角度只看到一半，看不清楚銀幣另一邊有否砸界。不過樓主指，最後經3名黑衫職員判定才被判「中獎」，「要我上訴2次先話中」。
帖文引來網民熱議，認為好「趕客」，「好明顯中」、「要上訴先中，破壞晒玩嘅興致，趕客」、「藍獎啲獎品，幾十蚊景品公仔，X，好心大方啲」、「我上次玩，黃色綠色都要黑衫睇，CXs」。
有網民分享同類經歷，「我都試過第一下就中，然後3個人由入面走出嚟，圍住粒銀仔哄個頭埋去驗屍咁，周圍啲人都停晒手話實中獎啦，然後三隻嘢睇咗接近5分鐘之後話粒銀仔貼住條邊唔當中獎喎」、「舊年8月底，死都判我不中！我如果唔係第二日要飛，一定去報警。自此沒有再光顧」。
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