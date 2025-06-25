搭九巴無撳鐘飛站！大叔怒斥「大站」一定要停　司機1句KO獲激讚

乘搭巴士落車要按鐘是一貫做法，否則可能「飛站」。有相信駕駛九巴71S的司機於社交平台發文，指由於駛至廣福街市時無人「撳鐘」，他沒有停站，最終「全部人載晒去宏福苑落車」。他又說，大叔不滿稱「廣福街市」是「大站」一定要停，惟他反駁「唔識所謂嘅大站，總之有撳鐘就有停站」，又聲言「再唔撳鐘就車晒你哋返火車站」。



帖文引來網民爭議，有人批評樓主缺同理心，「你冇做錯，但係心地唔好」、「道理上你無錯，但無同理心」；但有更多網民支持樓主沒有做錯，「巴士冇寫過什麼大站細站，要落車就撳鐘」、「落車提早撳鐘係人類搭巴士必定基本常識」、「你估巴士佬識通靈咩，最憎人老奉」。



乘搭巴士落車要按鐘是一貫做法，否則可能「飛站」。（資料圖片）

乘搭巴士落車記得要按鐘。該巴士司機早前於社交平台Threads發相發文，留言「廣福街市唔撳鐘丫啦，全部人載晒去宏福苑落車，再唔撳鐘就車晒你哋返火車站」。

乘搭九巴落車無撳鐘「飛站」

從相片見到，樓主駕駛的是九巴71S。（houmacau／Threads）

從相片見到，樓主駕駛的是九巴71S。九巴71S只在星期日及公眾假期行駛，是由大埔富善邨出發往大埔廣福邨的循環線。當中廣福街市後1個站是宏福苑，之後就是大埔墟站巴士總站。

大叔乘客不滿：「大站」一定要停 司機咁反駁

樓主補充，有阿叔不滿「飛站」，稱廣福街市是「大站」一定要停站，他則反駁不知道何謂「大站」，「有個阿叔話大站嚟，一定要停站，我話第一日返工，唔識你哋所謂嘅大站，總之有撳鐘就有停站」。

有阿叔不滿「飛站」，稱廣福街市是「大站」一定要停站，樓主則反駁不知道何謂「大站」。（AI生成圖片）

網民爭議：巴士司機缺同理心 vs 無做錯

帖文引起兩派網民爭議，有人批評樓主缺同理心，「你冇做錯，但係心地唔好，因為我睇你所寫嘅嘢，其實你係知道佢哋想落車，而你因為冇人撳鐘而唔停車，即係你內心明知有人係需要落車，而你希望佢落唔到車」、「道理上你無錯，但無同理心」、「咁到總站要唔要撳鐘？」、「司機大哥，可能你都係想開下玩笑 不過你揸開呢條線都應該知道屋邨都係老人家多，有時佢哋真係忘記咗撳鐘，以為有人撳左自己就無去撳。廣福街市都係多人落嘅站，希望下次就算無人撳鐘你都停一停，睇下會唔會有人想落車」。

然而有更多網民認為樓主無做錯，「做得好」、「支持巴士佬」、「發現好多奇怪人，巴士個鐘就係for人有落咪撳鐘停車，冇人撳同司機見到個站冇人上咪唔使停直接走，點解會話返個司機？」、「如要落車請提早撳鐘，呢啲係人類搭巴士嘅必定基本常識，個個都老奉咁」、「巴士冇寫過什麼大站細站，要落車就撳鐘，更加唔關什麼老人家後生仔事」、「個個站都大站？冇人撳鐘冇人遞手就梗係走啦」、「全車冇人㩒鐘真係抵死」、「啲人要落車唔按鐘，預個司機會通靈定讀心術？最憎人老奉」。

根據《公共巴士服務規例》，巴士司機如獲示意停車，須在其巴士正行走的路綫沿綫各站停車，讓乘客或擬成為乘客的人上車或下車。（資料圖片）

巴士停站？法例咁講

根據《公共巴士服務規例》(第230A章) 第9條(c)，任何巴士司機須將其巴士停在每個顯示所有巴士均應在該處停車的巴士站，或停在每個顯示所有行走其巴士所行走的路綫的巴士均應在該處停車的巴士站。而根據第9條(d)，巴士司機如獲示意停車，須在其巴士正行走的路綫沿綫各站停車，讓乘客或擬成為乘客的人上車或下車。