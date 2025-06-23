連環颱風吹襲？「聖帕」生成增強＋颱風路徑　歐美模式驚人發現

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／聖帕／HKO／日本旅遊／GFS／ECMWF】將有連環颱風吹襲日本？颱風「聖帕（SEPAT）」今日（6月23日）生成。根據日本氣象廳，聖帕增強成熱帶風暴，會向日本方向靠近。



聖帕向日本逼近。（日本氣象廳）

GFS預測連環颱風吹襲日本

而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，聖帕會逐漸靠近日本，至6月26日（星期四）在日本掠過，轉向東北方向移動離開。

惟聖帕離開後，菲律賓東面海域會再有1個巨型熱帶氣旋生成，往北移動靠近日本，並在7月5日至7月6日穿過日本。

GFS預測連環颱風吹襲日本。（GFS／Windy.com）

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ECMWF同預測聖帕靠近日本

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，聖帕會逐漸靠近日本，6月25日至6月26日（星期三至星期四）在日本掠過，轉向東北方向離開。但暫未見有另1個熱帶氣旋靠近日本。

即睇ECMWF最新熱帶氣旋聖帕路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來9天多天有驟雨

本港天氣方面，天文台表示，受高空反氣旋支配，未來兩三日華南普遍晴朗，持續酷熱；一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中北部帶來不穩定天氣，並在本周後期靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有幾陣雷暴；預料廣闊低壓槽會在周末期間至下周初在南海北部一帶徘徊，該區天氣持續不穩定。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天多天有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹4級風。