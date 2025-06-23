趕客？油麻地人氣食店員工「3隻字」趕走遊客　怒斥：打得少啊？

【香港飲食業／北上消費／趕客】今時今日這樣的服務態度可以接受嗎？有港男於社交平台發相發文，指日前光顧油麻地1間人氣食店時，目擊員工對待食客態度如同「暴走」，包括以「3隻字」趕遊客，更聲言「打得少呀？」等，感嘆「而家飲食業嘅服務態度真係可以差得咁緊要？」。



事件引來網民熱議，批評該食店離譜，「完全是趕客一族」、「唔幫襯你可以有一千個理由⋯⋯幫襯你只有1次機會⋯⋯過咗就冇」、「唔好怪人北上消費」。



有港男指，日前光顧油麻地1間人氣食店時，目擊員工對待食客態度如同「暴走」。（christopher_chan1006／Threads）

「而家飲食業嘅服務態度真係可以差得咁緊要？」該港男於6月19日（星期四）在社交平台Threads發相發文，指當日晚上近8時到油麻地1間人氣小食店光顧，沒想到目擊員工「暴走」對待食客。

油麻地人氣食店員工「3隻字」趕客：打得少啊？

樓主表示，其間有3名相信是遊客的女士食完想「埋單」離開，惟由於食店走廊太窄，前面有女員工在執拾阻路「過唔到」，此時有另1名女士幫忙出聲叫女員工讓遊客先過，詎料這女員工「即時暴走」，大聲責鬧「嘈咩嘈？」、「行另一邊囉！等下都唔得呀？等一兩分鐘都唔得呀？」，更聲言「打得少啊？」。他聞言疑惑，「呢啲真係咩服務呢？『打得少？』都講得出？」。

樓主感嘆，已光顧這間小食店20年，原本今次想品嚐回憶，結果品嚐到「怨氣」。（christopher_chan1006／Threads）

然而這並非單一事件。樓主指，有其他客人想入店光顧，另1名員工卻說「我好忙呀！過隔籬啊（分店）」，形容是「直頭趕客」，「有啲客可能唔知佢哋隔籬有分店，都直接走人」。

除此之外，樓主表示，店內幾名員工「不停喺度鬧交」，質疑「點解要喺客人面前嘈交呢？」，而且一到晚上8時就直接關上「樓面燈」，「都唔理你食完未，勁！」。

食客：品嚐到「怨氣」

樓主最後感嘆，已光顧這間小食店20年，原本今次想品嚐回憶，結果品嚐到「怨氣」，「坐喺到短短15分鐘，深深感受到佢哋真係好唔鍾意呢份工，究竟係老闆無奈？定員工暴走有理？」。

網民看後紛紛批評食店離譜。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

網民批離譜：不要怪人北上消費

網民看後紛紛批評食店離譜，「香港而家啲食肆服務員，完全是趕客一族」、「唔幫襯你可以有一千個理由⋯⋯幫襯你只有一次機會⋯⋯過咗就冇」、「呢間店員工態度超差。唔會去。」、「服務咁差，老闆好大責任」、「衰退係有原因，價錢又貴服務又差.」、「所以唔好怪人北上消費」。