港夫婦Brian移居日本8個月提早回流　拍片講2大原因　網民斥懶散

香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」去年10月「裸辭」帶着半年生活費移居日本追夢，一度拒絕找工作，拍片「告急」推會員制，求觀眾「課金」留日生活費而被鬧爆「網絡乞兒」。夫婦持工作假期簽證於日本留了8個月，Brian於6月25日宣布決定提早離開回港，提到在日本做兼職工被迫捨棄拍片時間，認為自己更喜歡經營YouTube頻道，最終決定捨棄留日生活；另一原因是日本食物太過單一，無法吃到麻辣米線，「原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。



網民批評Brian失敗原因是為人懶散，「懶人有千億種藉口，搵藉口說服自己就係唔肯認自己懶」、「開YouTube只係一個藉口，根本就係你個人懶唔做嘢」，而且事前準備不足，「其實唔係日本唔適合你住，係你唔夠資金，冇錢邊度都唔適合㗎啦」，又直言「思鄉食物你去到邊個國家都會」。



香港夫婦YouTuber「Brian在日本住」移居日本8個月後，決定提早返港。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian於6月25日上傳1段約9分鐘影片宣布提早離開日本，指出起初真的一直想留在日本生活，先做起YouTube頻道，再申請創業簽證，惟最後沒辦法想到一個可行的事業，到第六個月更出現生活費及如何留在日本的簽證問題。

「Brian在日本住」移居8個月提早回流

Brian表示，他有在餐廳做侍應幫補生活費及打算由兼職轉全職，「但到後尾我就發現自己好痛苦，因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」，一度要停止更新YouTube頻道，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」，當時十分迷惘。他稱，經一輪考慮後，認為自己更喜歡經營YouTube頻道，最終決定捨棄日本生活，後期已沒再找全職工作。

Brian表示，他有在餐廳做侍應幫補生活費及打算由兼職轉全職。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian表示，「但到後尾我就發現自己好痛苦，因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「因為我可以用嚟拍片嘅時間真係愈嚟愈少」，一度被迫停止更新YouTube頻道。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「剩係苦惱點樣留喺日本呢樣嘢呢，都基本上係佔咗我大部份嘅時間」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

經一輪考慮後，Brian認為自己更喜歡經營YouTube頻道。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian：日本致命傷係嘢食太過單一

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」，「食完之後你都係會冇嗰種滿足感，嚟嚟去去就係炸雞、拉麵、意粉、便當，仲要係嗰啲便當嚟嚟去去都係嗰啲款，只不過係落咗唔同汁」。

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線，就算搵到類似嘅嘢都好啦，其實佢哋個味呢都係唔合乎香港人嘅口味或者可能唔合乎我嘅口味」、「我亦都從來冇諗過，原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian提到另一原因，指出日本的「致命傷」是「嘢食太過單一」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian認為日本食物「食完之後你都係會冇嗰種滿足感」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian認為日本食物「嚟嚟去去就係炸雞、拉麵、意粉、便當，仲要係嗰啲便當嚟嚟去去都係嗰啲款，只不過係落咗唔同汁」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

網民斥：懶人有千億種藉口

網民留言批評Brian在日本生活8個月毫無成長，「好失望，你曾經去返工，我以為你有成長，結果你竟然放棄，你返兼職啫，點會拍唔到片，2個人4對手」、「重點係自己搵唔到office工，又唔想做餐廳咁cheap，所以先要返香港」、「你喺日本度咩都唔想做，點會成功呀」、「老老實實，剩係喺到FF，無覺悟無目標」。

不少網民不認同Brian指日本食物單一，「日本嘢食都叫單一，笑咗，你知唔知自己噏緊乜X」、「日本嘢食都叫單一，去外國點算？」、「嘢食單一？冇睇孤獨的美食家介紹，係冇錢去食定冇心去呀！」、「呢8個月嘅得着就一碗正宗麻辣米線，知道無咗佢唔得，amazing」、「日本好多地方食到麻辣米線，廢到唔想做嘢都算，但廢到想食嘅嘢都唔去搵下，好嘢」。

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，他十分喜歡吃麻辣米線，但「喺日本基本上係冇辦法搵到麻辣米線」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian說，「就算搵到類似嘅嘢都好啦，其實佢哋個味呢都係唔合乎香港人嘅口味或者可能唔合乎我嘅口味」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

Brian表示，「我亦都從來冇諗過，原來食唔到自己想食嘅嘢呢，係會令到自己咁抑鬱」。（「Brian在日本住」YouTube影片截圖）

網民批：沒移居決心 建議先調整心態

有網民批評，「證明其實佢對移居呢樣嘢嘅決心唔係好大……建議你調整好自己心態先試下移居，如果唔係移去邊度嘅結果都係一樣」、「你唔好再諗移居喇，你去邊都唔會適應到」、「你唔返工，移民去邊或者返香港都生存唔到」。