女子「上身這樣穿」去迪士尼樂園！排隊1小時才被趕　被逼買衫換

美國一名女子阿瑞娜（Nicole Arena）近日前往佛羅里達州的迪士尼樂園遊玩時，因僅穿著白色運動內衣搭配黑色緊身褲，被工作人員要求加穿外衣，否則不得恐不得繼續遊玩。



儘管她為了遊樂設施已排隊一小時，仍不給放行，為此她只好在園區內被迫花費45美元（約353港元）購買衣服，事件讓她難以理解。

美國女子阿瑞娜近日穿著白色運動內衣到佛羅里達州迪士尼樂園，輪到自己搭乘遊樂設施時才被工作人員要求加穿外衣，否則不准遊玩，當下只能離開購買衣服，白白排隊1小時。（示意圖，capricorn-song/unsplash）

美國女子阿瑞娜近日穿著白色運動內衣到佛羅里達州迪士尼樂園，輪到自己搭乘遊樂設施時才被工作人員要求加穿外衣，否則不准遊玩，當下只能離開購買衣服，白白排隊1小時。（TikTok截圖）

阿瑞娜當時的穿著。（TikTok截圖）

阿瑞娜當時的穿著。（TikTok截圖）

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據《每日郵報》報導，阿瑞娜表示自己並未意識到服裝不合規定，然而當她要搭乘遊樂設施時，已排了一個小時的隊伍，卻遭到工作人員警告，要求「必須穿上T恤」才能進入遊樂設施。

阿瑞娜透過TikTok分享經過，並表示：

我真的沒想到這樣的穿著會被認為不合規定。

她指出，當時自己僅露出肚子和手臂，感到被強制購買衣服非常不滿。

阿瑞娜表示自己以往去其他地方穿著同樣服裝並無問題，但這次在迪士尼卻被攔下。她說：

我只是像去健身房一樣打扮去迪士尼。

阿瑞娜也提到，安檢時她被放行，但進入設施時，工作人員仍堅持，導致她不得不購買外衣才能繼續遊玩。

此事件在社群平台上引起兩極化討論。有網友認為園方執行服裝規定是對的，留言：

這就是內衣，當然不能穿去家庭樂園。

也有人質疑：

什麼時候在公共場合穿內衣變成常態？

另有支持阿瑞娜的網友表示：

天氣那麼熱，我根本不會對這樣的穿著多想。

不少迪士尼常客則指出，規定執行與否常取決於現場人員的態度。

《每日郵報》指出，迪士尼官方網站顯示，遊客必須「全程穿著合適服裝，包括鞋子和上衣」。去年也曾有一名英國女性因穿著短褲在園區工作而被批評不當，但她則認為服裝「很符合流行」，批評者只是「不了解時尚」。

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