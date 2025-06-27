網上熱議幾種擦膠分別引官方回應　從設計解析講到口感　網民笑翻

近日，一名網民在Threads上詢問Pentel幾款擦膠有什麼差別，怎料竟引出Pentel官方出面回答！有不少網民因此詢問其他細節，但是也有更多網民搞笑留言，開始詢問莫名奇妙的問題，讓Pentel小編哭笑不得！



網上熱議四種擦膠差別引官方回應。（截圖）

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事關一位Threads用戶@pomelo0719發了一張照片，並詢問關於Pentel幾款不同顏色的擦膠問題，寫道：「小時候就在想它們有什麼差別。」沒想過竟然真的引來了Pentel官方的回覆，表示不同顏色性質不同。

Pentel小編甚至十分細心地在評論區解答該網民的疑問，還配上圖講解。其他網民見狀，也在底下詢問其他相關問題，如Pentel有沒有非PVC、無氯的擦膠，官方也有回應。

然而，沒多久後網民開始歪樓，詢問各種搞笑的問題。例如，有網民詢問：「那如果要做擦膠屑球球，要用哪一款，我要塞同學鼻孔的」，其他網民紛紛給建議，嚇得Pentel小編回覆：

「不是啊，下面為什麼有人這麼認真的給建議，不可以塞同學的鼻孔！自己的也不可以！」



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甚至還有網民正經地「評價」各種擦膠嚐起來的味道：「深藍色的咬起來很像食指彎曲後指節的部位、綠色的咬起來最嫩，像大拇指肉；淺藍色沒咬過。」這個回應也讓小編回了一連串的問號，以及驚恐的表情。

不僅如此，還有網民好奇問道：

「請問官方為什麼小時候（擦膠）掉在地上就會不見‍️？」



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Pentel小編認真回答：「你好，因為其實擦膠們都有腿的，從高處掉落會感到害怕，然後跑到角落躲起來這樣，接著別人找不到它又一直面壁哭泣。」與網民們的互動十分有趣。

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