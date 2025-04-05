女兒在家被鉛筆刺傷！經治療仍紅腫更患「骨髓炎」因筆芯仍在體內

孩子使用鉛筆是再平常不過的事，但是一不留意就會因此而受傷，就以中國長沙一位8歲女童來說，卻因為被鉛筆刺傷，反覆治療卻依然紅腫不適，換藥之後仍然不見好轉，在持續出血情況下，就醫後發現竟然引發了慢性骨髓炎。所幸兒童醫院骨科即時成功取出，嵌在女孩內踝竇道深部的黑色鉛筆芯。



孩子使用鉛筆是再平常不過的事，但是一不留意就會因此受傷，並延誤病情而不自知。

就以中國長沙一位8歲女童來說，就是因為腳底被鉛筆刺傷，反覆治療卻依然紅腫不適，換藥之後不見好轉，在持續出血情況下，就醫後發現竟然引發了慢性骨髓炎。所幸兒童醫院骨科醫師即時成功取出，嵌在女孩內踝竇道深部的黑色鉛筆芯，讓女孩的病情不再惡化。

即睇女童當時狀況：（按圖了解）



8歲女童，被鉛筆刺傷引發慢性骨髓炎

8歲女童的母親在受訪時回憶，女兒3個月前獨自在梳化上玩耍，不慎被鉛筆刺傷左側腳底，已經在當地醫院進行清創抗感染治療後，腳底的傷口也慢慢癒合。只不過經過一段時間之後，左踝內側突然出現紅腫包塊，一壓就痛。由於反覆換藥仍不見好轉，在持續出血情況下，母親焦急地將女兒帶到兒童醫院骨科進一步檢查。

沒想到醫師判定女孩因為刺傷引發慢性跟骨骨髓炎。所幸經由完善X光、CT、MRI等檢查後，醫生發現女童跟骨存在2處長條狀致密異物影，確診為左跟骨慢性骨髓炎，同時足跟部有異物殘留。兒童醫院骨科專業團隊實施了異物取出手術，成功取出孩子嵌在內踝竇道深部的黑色鉛筆芯。

校園家庭生活中的隱藏危機，鉛筆芯

而女童母親受訪時才驚覺，「復原的過程中，當時女兒曾說，不見了的鉛筆會不會還留在她的腳裏面！?」

幸好女孩已經健康復原 ，不過面對校園或是生活中的隱藏危機－鉛筆芯 ! 父母一定要小心才是，尤其低年級兒童使用文具時，家長必需全程陪同，同時及時糾正任何危險的動作。

一旦真的被鉛筆刺傷，在受傷的24小時之內，因為皮膚外傷傷口還未癒合，比較容易看見及取出異物，建議用生理食鹽水沖洗受傷的傷口，趁清洗的時候確認，是否有異物刺入。

不過，超過24小時之後或是皮膚表皮已經癒合的情況，比較不容易看見刺入的異物，但是觸摸受傷部位的皮膚，產生皮膚裡面的痛感或異物感，這時就必須就醫。而不只鉛筆芯，金屬、玻璃或某些塑膠材質的異物，若大小大於2mm，大多可以用X光檢查確認。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：8歲女童被鉛筆刺傷！反覆治療依然紅腫不適，竟然引發慢性骨髓炎，經檢查：筆芯還在腳裡面】