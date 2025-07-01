離奇失物！巴士座位、地面驚見被遺2隻熟蝦　網民：拎返屋企加餸

相信不少人乘坐公共交通工具時，都曾因「大頭蝦」而遺下個人物品，但此等失物實在離奇！有乘客近日在社交平台分享相片，顯示有瀨尿蝦以及熟蝦，分別被遺留在巴士座位和地面，又指他搭乘巴士多年，從未遇類似情況，故問他人「點部署？」



帖文惹來網民留言，「笑死，你係咪上咗海鮮舫？」、「同屋企人講今晚加餸」、「樓上嗰隻椒鹽，樓下嗰隻清蒸」。城巴專頁亦鬼馬回覆，「當初開過海線嗰陣無講過會咁」，有人笑稱「過海線×，過海鮮✓」、「蝦椅移動城堡」。



有乘客搭乘城巴時，發現有瀨尿蝦和熟蝦，分別被遺留在座位和地面。（threads圖片）

另類失物？ 巴士座位、地面被遺留2隻蝦

該男乘客在threads帳號上傳照片，可見他當時搭乘城巴巴士，於下層最後排的座位上發現1隻瀨尿蝦，另外地面亦有1隻蝦，2隻蝦相信已被煮熟。由於在巴士上出現海鮮實在離奇，帖主因而貼出照片，詢問他人「坐咗三十幾年巴士，第一次遇到咁嘅情況，點部署？」

城巴下層最後排座位和地面，分別被遺留瀨尿蝦和熟蝦。（threads圖片）

網民指糧尾救星：同屋企人講今晚加餸

許多網民都對於在巴士車廂看到熟蝦表示驚訝，「係離奇喎，正宗東一隻西一隻」、「咩事，點解有瀨尿蝦喺度嘅」、「巴士變咗海鮮酒家？」、「笑死，你係咪上咗海鮮舫？」、「同屋企人講今晚加餸」、「糧尾救星」、「樓上嗰隻椒鹽，樓下嗰隻清蒸」。

城巴專頁幽默留言 網民笑：蝦椅移動城堡

城巴專頁亦留意到帖文，幽默留言「當初開過海線嗰陣無講過會咁」，有網民笑問「佢兩個收成人定小童價？」、「過海線×，過海鮮✓」、「佢都係乘客嚟」、「佢第一次搭巴士，唔好介意」、「蝦椅移動城堡」。

城巴專頁幽默回覆，「當初開過海線嗰陣無講過會咁」。（threads截圖）

（threads＠ming8191）