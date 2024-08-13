巨大棕熊凌晨「自己開門入旅館」找食物　保安熟睡中　一睜眼嚇呆

誰能想像深夜熟睡到一半，睜開眼發現竟有一頭活生生的熊就在自己身旁？



近日西藏那曲地區就傳出有野生棕熊闖入旅館，把值班人員是嚇了一大跳。

近日西藏那曲地區就傳出有野生棕熊闖入旅館，把值班人員是嚇了一大跳。（微博影片截圖）

自己開門入旅館 保安睜眼驚見大熊在身邊（點圖放大瀏覽）：

+ 15

根據陸媒報導，旅館主人肖女士表示事件發生在凌晨3點40分左右。

從監視器畫面可以看到熊竟然自己從外面拉開門，就這樣大剌剌闖入店裡，甚至還跑進吧台區翻找食物吃，讓當時正在休息的值班人員從床上驚醒，趕緊趁熊不注意轉身逃跑。

這隻不速之客的造訪在該名人員的心中是留下不小陰影，所幸並沒有人真的因此受傷，而棕熊後來也自行從旅店離開。

【延伸閱讀】墨西哥母子公園慶祝生日遇「野生黑熊」 勇敢媽媽護犢做法獲大讚

【延伸閱讀】墨西哥母子公園慶祝生日遇「野生黑熊」 勇敢媽媽護犢做法獲大讚

點圖放大瀏覽：

+ 11

網友們看完影片也紛紛留言：

「真。熊出沒」

「這要是我也嚇一大跳」

「還不忘拿手機」

「熊竟然真的會開門」



直呼這一幕實在太恐怖。

事實上，西藏野生棕熊進入人類居住地覓食的情況早已不是新鮮事。

在當地棕熊屬於二級保育類動物，這次事件難免又帶起了居民對於棕熊緊張的情緒，再次顯現人與野生動物之間如何共處已是刻不容緩的問題。

【延伸閱讀】棕熊全家翻牆來襲 忠犬力抗不敵 美國少女勇猛衝前把熊推下圍牆

【延伸閱讀】棕熊全家翻牆來襲 忠犬力抗不敵 美國少女勇猛衝前把熊推下圍牆

點圖放大瀏覽：

+ 20

延伸閱讀：

「牛蛇」真搶手 彰化縣防疫所破天荒來了17人抽籤認養

狗狗竟是閱讀空氣大師？汪星人常做「這6種行為察言觀色」不想被當白目狗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】