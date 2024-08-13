巨大棕熊凌晨「自己開門入旅館」找食物 保安熟睡中 一睜眼嚇呆
撰文：聯合新聞網
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誰能想像深夜熟睡到一半，睜開眼發現竟有一頭活生生的熊就在自己身旁？
近日西藏那曲地區就傳出有野生棕熊闖入旅館，把值班人員是嚇了一大跳。
自己開門入旅館 保安睜眼驚見大熊在身邊（點圖放大瀏覽）：
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根據陸媒報導，旅館主人肖女士表示事件發生在凌晨3點40分左右。
從監視器畫面可以看到熊竟然自己從外面拉開門，就這樣大剌剌闖入店裡，甚至還跑進吧台區翻找食物吃，讓當時正在休息的值班人員從床上驚醒，趕緊趁熊不注意轉身逃跑。
這隻不速之客的造訪在該名人員的心中是留下不小陰影，所幸並沒有人真的因此受傷，而棕熊後來也自行從旅店離開。
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網友們看完影片也紛紛留言：
「真。熊出沒」
「這要是我也嚇一大跳」
「還不忘拿手機」
「熊竟然真的會開門」
直呼這一幕實在太恐怖。
事實上，西藏野生棕熊進入人類居住地覓食的情況早已不是新鮮事。
在當地棕熊屬於二級保育類動物，這次事件難免又帶起了居民對於棕熊緊張的情緒，再次顯現人與野生動物之間如何共處已是刻不容緩的問題。
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