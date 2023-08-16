點錯相？大耳窿淋錯紅油公開道歉：我錯了！有禮態度被質疑藏內情

到底發生什麼事？「大耳窿」竟然公開向人道歉？日前馬來西亞有負責「收數」追債的集團連續兩次在同一地址潑錯紅油，及後驚悉住戶並非欠債之人，竟於社交媒體公開道歉稱「對不起！我錯了！」，又承諾會給住戶還原住處原貌。網民事後大讚追債集團的負責任態度，「敢於承擔」，但亦有人覺得事有蹺蹊，質疑背後另藏內情，「應該是潑到背景比他們強的」。



馬來西亞有「大耳窿」連續兩次於同一地址潑錯紅油，及後驚悉「擺烏龍」，便公開向有關住戶致歉，引來網民討論。（FB「BATU PAHAT」圖片）

「我們對這家人深感抱歉！對不起！我錯了！」，該「大耳窿」集團在Facebook「BATU PAHAT」群組發帖，指旗下人士連續兩次於同一地址錯潑紅漆，及後才發現有關住戶早已公開澄清身份，可惜集團沒有發現，故對「淋錯紅油」行為嚴重影響別人正常生活而感到抱歉。

追債集團負責人更將心比己稱，「換了是我的家被人這樣搞，我也會不爽」，故特意公開向該住戶道歉，表示事件是旗下年輕人大意，太衝動才釀成大禍，並強調「是我們搞錯了，這家人沒有欠人錢財」，更承諾會給住戶修復被潑紅漆的房子，再鄭重賠禮道歉，「是小弟有眼不識泰山」。

網民都對「大耳窿」公開道歉感驚訝，「流氓不可怕，可怕的是流氓有文化」、「第一次看到阿窿會道歉」。（《黑道風雲之收數王》劇照）

對於「大耳窿」公開道歉承認過錯，網民都感到無比驚訝，「有上大學的阿窿」、「流氓不可怕，可怕的是流氓有文化」、「有責任感，敢於承擔」、「有禮貌道歉和負責任是對的，隨着時代進步，阿窿這個行業也應該轉型，他們只是債務欠款收取人，只是做事方法比較不一樣」；亦有人不太接受只是道歉，更「得寸進尺」指，「順便幫忙清理乾淨才有用」。

不過有留言就質疑「大耳窿」如此有禮背後有原因，或許是擔憂被「秋後算帳」，「很多潑錯都管你呢」、「第一次看到阿窿會道歉」、「應該是潑到背景比他們強的，所以才會道歉吧」；更懷疑涉事屋主是執法人員，「我嚴重這間屋主也許是警察呢」，所以他們為免麻煩還是先道歉，以息事寧人。

（FB「BATU PAHAT」）