蔡瀾離世｜網民惋惜「香港四大才子」全逝世　嘆：一個時代的終結

被譽為「香港四大才子」之一的蔡瀾今傳離世消息，享年83歲。蔡瀾生前為著名作家兼美食評論家，與金庸、倪匡及黃霑被封為香港四大才子。如今「四大才子」先後離世，網上掀起悼念之聲，不少網民都惋惜指「最後一個才子都走埋」、「蔡san RIP」，又認為他即使離開也是如此瀟灑，「走都走得瀟灑」、「不設任何儀式…同佢瀟灑嘅性格好相符…蔡生一路好走」。



被譽「香港四大才子」之一的蔡瀾離世，享年83歲。（資料圖片）

今日（27日）蔡瀾的社交平台專頁公布其離世消息，而蔡瀾的助手亦於微博發帖指蔡瀾於6月25日在親友陪同下於養和醫院離世，終年83歲，而其遺體已行火化。

蔡瀾離世的消息在社交平台專頁傳出。（Facebook截圖）

蔡瀾的助手楊翱在微博發帖公布蔡瀾離世。（微博截圖）

而消息一出即引起網民關注，多個討論區均出現懷念蔡瀾的帖文「四大才子最後一個蔡瀾都死咗」、「蔡瀾走咗」等，而由於蔡瀾與金庸、倪匡及黃霑被譽為「香港四大才子」，如今4人均已離世，亦令網民感觸不已。

「四大才子」先後離世，網上掀起悼念之聲。（「連登討論區」截圖）

網民惋惜：時代終結

有網民慨嘆指香港難再有可比的四大才子，甚是遺憾，「4個真係好正，代表香港最輝煌嘅時代」、「證明一個時代的終結」；亦有人提起蔡瀾與黃霑、倪匡於1989至1990年間主持的亞視深夜成人清淡節見《今夜不設防》，「想起亞視《今夜不設防》，四大才子邊食煙飲酒講粗口做節目」、「永遠懷念《今夜不設防》」。

黃霑、蔡瀾、倪匡當年在亞視節目《今夜不設防》擔任主持。（資料圖片）

網民欣賞蔡瀾幽默灑脫

不少網民亦指蔡瀾堪稱「最佳美食評論家」，佩服其才思敏捷、幽默態度及學識淵博，更在很多飲食節目中留下經典金句，直言「以食評嚟講，佢係帶你用菜餚去認識歷史同煮食工藝變化。唔係淨係好唔好食&點好食法咁簡單」、「呢啲冇咁上下識見係講唔出，睇佢嘅食評係好似睇緊文化雜誌」。

更有網民指蔡瀾是四大才子中「最灑脫」、「瀟灑」之人，讚揚他樂觀面對生死議題，並活出精彩人生，「佢個vibe真係好chill，我都想老咗咁灑脫」、「真係好理性好型，後生食好嘢，老來賣哂所有資產住五星級酒店請8個工人服侍，照食煙照飲酒，死後唔設任何議式，無子無女無後代人世間無嘢需要再擔心咁走。咁嘅人生真係唔錯」。

而蔡瀾離世不設任何儀式，網民認為很符合他的性格，也甚為佩服，「走得瀟灑」、「不設任何儀式…同佢瀟灑嘅性格好相符…蔡生一路好走」。

蔡瀾曾指金庸是「大師」，不應與其他3人作比較。（資料圖片）

雖然被譽四大才子，但蔡瀾曾於2022年現身活動時表示對「四大才子」之名的意見，認為4人中金庸是「大師」，不應與其他3人作比較，「我哋三個同金庸先生係比較唔到，所以唔可以『四大才子』咁樣擺埋一齊，我係唔鍾意呢個名」，又笑稱「才子」條件之難高達數十條，「我哋10個條件都做唔到，吃喝嫖賭吹，吹係咩？啫係吸鴉片，你都冇得吸啦。」，對答貫徹其風趣一面。

（綜合）