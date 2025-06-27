蔡瀾離世︱精通多種語言　與倪匡、黃霑主持《今夜不設防》惹轟動

香港四大才子之一、著名作家兼美食評論家蔡瀾離世，享年83歲。生於新加坡的蔡瀾曾留學日本，先後在東京、紐約、巴黎、漢城、台北、印度、巴塞羅拿和曼谷等地居住過，通曉多國語言，尤其深諳日語，對日本地道文化、風土人情、飲食文化、電影及文學等，都充滿強烈的好奇心，經過不斷地研究，對日本文化了解越來越深，而且他的洞察力很強，常為讀者帶來新鮮的事物及驚喜。



亞洲電視於1989年至1990年間製作的深夜成人清談節目《今夜不設防》，就是由香港四大才子之三黃霑、倪匡、蔡瀾主持，共有四輯，轟動一時。有說法是三人當年經常到夜總會尋歡作樂，卻不滿意服務質素，便與亞洲電視商議製作一個清談節目，能邊跟美女嘉賓談話，邊品嘗美酒，結果獲拍板。三人此前亦曾與無綫電視洽談，但對方擔心尺度問題而處於膠著。



83歲的蔡瀾離世。（影片截圖）

蔡瀾籍貫廣東潮州，生於新加坡，曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，是香港著名美食評論家，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。

蔡瀾、黃霑、倪匡三人的合作，最為人熟悉的就是《今夜不設防》。有說法是三人當年經常到夜總會尋歡作樂，卻不滿意服務質素，便與亞洲電視商議製作一個清談節目，能邊跟美女嘉賓談話，邊品嘗美酒，結果獲拍板。三人此前亦曾與無綫電視洽談，但對方擔心尺度問題而處於膠著。

《今夜不設防》內容廣泛 以風花雪月、人生經歷為主

《今夜不設防》內容廣泛，以風花雪月、人生經歷為主，間中論及時事，主持和嘉賓亦不時在節目內吸煙、飲酒。節目是錄播，據蔡瀾所述粗口和過於大膽的內容會被剪走。

《今夜不設防》轟動一時，更添食至第四輯。至九十年代中期，蔡瀾進軍飲食業，推出過多款食品及開設食肆。1997年起蔡瀾為TVB清談節目《蔡瀾人生真好玩》、飲食節目《蔡瀾嘆世界》擔任主持，亦曾任日本富士電視台美食節目《料理鐵人》的評審。

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與倪匡二人之間有一個承諾:任何人走先都唔會流淚

蔡瀾坦言與倪匡有60年友情，當倪匡2022年7月3日逝世，蔡瀾同月現身書展時首度公開談及好友逝世。蔡稱，他與倪匡二人之間有一個承諾:「任何人走先都唔會流淚，會帶歡樂畀大家，冇咩值得喊。」

蔡瀾曾言：香港文壇絕不會一代不如一代

蔡瀾坦言「梗係有掛住（對方）」，又指兩人均相信香港文壇始終會是青出於藍，絕不會一代不如一代。

蔡瀾稱才子要符合60個條件：我哋10個條件都做唔到

「香港四大才子」，蔡瀾、黃霑、金庸及倪匡如今相繼辭世，蔡瀾成為四大才子中的最後「才子」。不過蔡瀾曾稱一直反對「四大才子」之名，認為四人當中，金庸是大師，不應與他人作比較，「同我哋三個比較，比較唔到，我唔鍾意（四大才子之說）！」

蔡瀾解釋，要當「才子」其實甚困難，從前有說才子要符合60個條件，「我哋10個條件都做唔到，吃喝嫖賭吹，吹係咩？啫係吸鴉片，你都冇得吸啦。」