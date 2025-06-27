蔡瀾離世︱與金庸、倪匡、黃霑列四大才子　曾言才子二字與其無緣

香港四大才子之一、著名作家兼美食評論家蔡瀾離世，享年83歲。生於新加坡的蔡瀾曾留學日本，後移居香港作多方面發展，曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，是香港著名美食評論家，交遊甚廣，與已先後離世的金庸、倪匡、黃霑列為香港四大才子。不過，蔡瀾曾表示自己不夠資格當才子，不要把自己加進去：「才子二字，與其無緣。」



83歲的蔡瀾離世。（影片截圖）

蔡瀾近年鮮有公開露面，前年蔡瀾因不慎跌倒，摔碎股頸骨摔，並需要做手術，出院後出入亦需以輪椅代步。今年4月底，有傳蔡瀾身體出現問題要入院，及後更指他病危要入住ICU。蔡瀾的助手楊翱曾在facebook澄清，指他身體的確有點小毛病，但不嚴重，而且正在康復。蔡瀾亦在Facebook報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」

蔡瀾籍貫廣東潮州，生於新加坡，曾任電影製片人、作家，主持多個飲食節目，是香港著名美食評論家，與金庸、倪匡、黃霑並列為香港四大才子。

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與倪匡二人之間有一個承諾:任何人走先都唔會流淚

蔡瀾坦言與倪匡有60年友情，當倪匡2022年7月3日逝世，蔡瀾同月現身書展時首度公開談及好友逝世。蔡稱，他與倪匡二人之間有一個承諾:「任何人走先都唔會流淚，會帶歡樂畀大家，冇咩值得喊。」

蔡瀾曾言：香港文壇絕不會一代不如一代

蔡瀾坦言「梗係有掛住（對方）」，又指兩人均相信香港文壇始終會是青出於藍，絕不會一代不如一代。

蔡瀾稱才子要符合60個條件：我哋10個條件都做唔到

「香港四大才子」，蔡瀾、黃霑、金庸及倪匡如今相繼辭世，蔡瀾成為四大才子中的最後「才子」。不過蔡瀾曾稱一直反對「四大才子」之名，認為四人當中，金庸是大師，不應與他人作比較，「同我哋三個比較，比較唔到，我唔鍾意（四大才子之說）！」

蔡瀾解釋，要當「才子」其實甚困難，從前有說才子要符合60個條件，「我哋10個條件都做唔到，吃喝嫖賭吹，吹係咩？啫係吸鴉片，你都冇得吸啦。」