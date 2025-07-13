外賣「無叉用」！赤膊男大鬧唐記包點：天水圍我話事！後續糗大了

沒有餐具就大吵大嚷？本港網絡瘋傳影片，指有赤膊大叔疑因買外賣沒有提供「叉」，竟「大鬧」天水圍天澤商場唐記包點，指罵女店員稱「天水圍我話事」；店員舉起手機拍攝，大叔激動重複「影我相啊！」。有2名保安到場處理，叫大叔坐在地上等候，估計是在等候警員到場。



影片引來網民熱議，紛紛批評大叔離譜，「惡X到呢」、「真係無叉用！」、「屋企冇叉／筷子？」。



本港網絡瘋傳影片，指有赤膊大叔疑因買外賣沒有提供「叉」，「大鬧」天水圍天澤商場唐記包點。（Threads影片截圖）

有網民日前在社交平台Threads發布影片，指有赤膊大叔疑因買外賣沒有提供「叉」，在天水圍天澤商場唐記包點大吵大鬧指罵女店員，更揚言「天水圍我話事」，「cXs，人哋唔畀叉就喺到X人，仲話天水圍佢話事」。

不滿外賣「無叉用」 赤膊大叔指罵店員：天水圍我話事

從影片見到，大叔在天澤商場唐記包點隔着櫃枱指罵女店員，女店員舉起手機拍攝情況，大叔激動重複「影我相啊！影我相啊！影我相啊」。

大叔在天澤商場唐記包點隔着櫃枱指罵女店員，女店員舉起手機拍攝情況，大叔激動重複「影我相啊！影我相啊！影我相啊」。（Threads影片截圖）

大叔在天澤商場唐記包點隔着櫃枱指罵女店員，女店員舉起手機拍攝情況，大叔激動重複「影我相啊！影我相啊！影我相啊」。（Threads影片截圖）

大叔在天澤商場唐記包點隔着櫃枱指罵女店員，女店員舉起手機拍攝情況，大叔激動重複「影我相啊！影我相啊！影我相啊」。（Threads影片截圖）

第2段影片見到，2名保安到場處理，大叔仍在指罵女店員，夾雜粗口。保安表示「嚟緊喇！」，大叔聞言停止責罵店員，回應「係！係」。

保安到場制止 保警處理

樓主指出，最後保安叫大叔坐在地上等待，「應該係等差佬」。樓主補充，大叔是因為回家發現外賣沒有提供餐具，才折返斥責店員，「其實想講，佢自己話返到屋企發現無餐具落嚟拎囉，佢屋企係唔係無餐具」、「通常（唐記包點）都會畀匙羹囉，叉真係未見畀過」。

最後保安叫大叔坐在地上等待。（Threads影片截圖）

網民批大叔離譜：惡X到呢

網民看過影片紛紛批評大叔離譜，「屋企冇叉／筷子？」、「大叔，你咁惡啊？」、「惡X到呢」、「真係無叉用！」、「如果天水圍你話事，就唔使食唐記，早午晚餐都在酒樓坐定定啦」。