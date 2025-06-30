連鎖餐廳下午茶食客「自已落單」！仍被收加一惹議　業界解釋獲撐

「自助落單」沒有服務仍收「加一」服務費？有港男於網上發相發文，指在某連鎖餐廳吃下午茶白咖哩豬扒飯，埋單連「加一」要價60多元，但質疑為何「自己落單」仍要收取「加一」服務費，「下午茶都加一，仲要自己落單？」。



帖文引來網民熱議，不少人批評餐廳做法，「真心覺得，加一又叫服務費，請問你服務咗我啲咩？」、「如果係寫服務費仲要自己落單，真係唔會再食」、「所以咁多人北上,唔係冇原因嘅」。



然而有自稱任職飲食業的網民解釋，除了「落單」，還會提供斟水、上菜、招呼等服務，「自助落單」節省的成本不多。有網民認同餐廳做法，「有乜辦法，人工貴嘛，唔收返貴啲點出糧」、「租金先至致命」。



不少餐廳都推出手機「自助落單」。（非涉事餐廳／資料圖片）

本港飲食業收取「加一」服務費問題常惹爭議。有港男於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發相發文，指他到某連鎖餐廳吃下午茶白咖哩豬扒飯，大讚「白咖哩豬扒係好正，豬扒鬆軟香脆」。

連鎖餐廳自己落單仍收「加一」服務費

樓主指出，該餐廳是「自助落單」，卻仍要收取「加一」服務費，令他不解。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

然而樓主指出，該餐廳是「自助落單」，卻仍要收取「加一」服務費，令他不解，「下午茶都加一，仲要自己落單？侍應們對話全部講普通話」。

網民爭議收取「加一」服務費是否合理。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

網民：請問你服務咗我啲咩？

網民看過帖文議論紛紛，不少人批評餐廳做法，「完全唔明佢點解要收+1，已blacklisted」、「如果自己手機落單再自取可唔可以減一」、「寫服務費仲要自己落單真係唔會再食」、「真心覺得，加一又叫服務費，請問你服務咗我啲咩？拎個餐畀我呀？」、「自己落單但要收加一，真心唔值」、「加一服務費究竟係咪會畀咗服務員？如果都係老細袋，點解唔直接加價，要個客自己計多次數？根本最唔gur係呢樣嘢之嘛」、「所以咁多人北上唔係冇原因嘅，唔好怪香港人北上消費」。

業界咁解釋獲撐

不過有自稱任職飲食業的網民解釋無奈原因，指除了「落單」，還會提供斟水、上菜、招呼等服務，「自助落單」節省的成本不多。有網民認同餐廳做法，「有乜辦法，人工貴嘛，唔收返貴啲點出糧」、「租金先至致命」、「價錢牌標價可以平啲去吸客！」。