沙田湧現紅色巨型怪蟲！街坊揭恐怖真身　專家警告勿碰：立即求醫

【防蟲】夏天是蚊蟲季節，遇到這種紅色怪蟲更要小心！有沙田女街坊於社交平台發相發文，指在沙田市中心附近街頭發現一大堆火紅色的「神秘怪蟲」，尋找資料後發現怪蟲的「恐怖真身」，一旦接觸到其黏液，可能出現嚴重過敏反應，提醒街坊注意，「經過多木棉樹嘅路，開遮行穩陣啲」。



帖文引來網民關注，有沙田街坊直呼「恐怖」，「crazy」、「我屋企成地都係……」，又警告「麻煩見到都踩死佢哋，佢哋變多又成為第二個韓國咁」。



沙田市中心附近街頭發現一大堆火紅色的「神秘怪蟲」。（k.yoyo.04／Threads）

要小心這昆蟲！該沙田女街坊於6月29日（星期日）在社交平台Threads發布相片，指在沙田市中心紅十字捐血中心、希爾頓中心附近街頭發現一大堆火紅色的「神秘怪蟲」，留言「啱啱喺沙田，一收工見成地都係，好奇search下，點知……」。

沙田湧現紅色巨型怪蟲大軍

從相片見到，有十多隻火紅色昆蟲聚集地上，體型看似巨大。

相片見到，有十多隻火紅色昆蟲聚集地上，體型看似巨大。（k.yoyo.04／Threads）

「火紅怪蟲」真身竟是害蟲「紅蝽」，

樓主感到奇怪，上網搜尋發現「神秘怪蟲」真身竟是害蟲「紅蝽」，提醒沙田街坊注意，「而家先啱啱開始蒲頭，佢哋7至8月最熱先係旺季……經過多木棉樹嘅路開遮行穩陣啲，真係咬到，就清水沖洗，盡快睇醫生」。

沙田街坊看過帖文驚呼「恐怖」。（k.yoyo.04／Threads）

街坊呼恐怖：crazy

網民、沙田街坊看過帖文驚呼「恐怖」，「crazy」、「諗起都覺得唔舒服」、「我屋企成地都係，食緊地下啲木棉」、「以前自己做花園呢，呢啲試過爬上身，其實爬唔緊要呀，佢啲黏液接觸到你啲汗液呢會混合啲化學物質，佢爬過嗰啲位，會一條紅癩咁」。

亦有網民擔心會成為韓國「紅火蟻入侵」事件「翻版」，警告「麻煩見到都踩死佢哋，佢哋變多又成為第二個韓國咁」。

漁護署：紅椿對人不具攻擊性，毋須恐慌

翻查資料，「紅椿」與「紅火蟻」是兩種完全不同生物。漁護署曾指出，「離斑棉紅蝽（學名：Dysdercus cingulatus）」屬半翅目紅蝽科，是本港夏季常見昆蟲，成蟲與若蟲習慣群聚生活，以錦葵科及木棉科植物種子和汁液為主食；牠們身體的鮮艷顏色用作威嚇獵食者，當人類走近，牠們會主動散去，對人不具攻擊性，亦不會對公眾健康構成威脅，呼籲市民若見到牠們，只需與其保持距離，毋須恐慌。

食環署曾提醒，如敏感性皮膚或身體健康狀況較差的人士接觸到紅蝽黏液，有機會出現嚴重過敏反應，應立即求醫。（資料圖片）

食環署：遇紅蝽1情況要立即求醫

不過食環署曾提醒，如不慎接觸到紅蝽黏液，應立即用水清洗；如敏感性皮膚或身體健康狀況較差的人士接觸到紅蝽黏液，有機會出現嚴重過敏反應，應立即求醫。