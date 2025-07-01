尷尬！鄉音大媽問路去「地府」　港女悉目的地崩潰：原來想去這裏

【香港旅遊／景點】香港可去「地府」？有港女於社交平台表示，曾在商場位置遇到鄉音大媽問路，想坐升降機去「地府」。她一頭霧水，不知哪裏是「地府」，最終才知悉大媽所說的「地府」是什麼地方，相當無奈。



網民看過事件爆笑，「後勁好強，笑咗5分鐘個胃好痛」、「落地府，做咩咁睇唔開」、「她是龍婆嗎 可穿梳陰陽界」；也有網民分享其他遊客問路有趣經歷。不過亦有網民指，應尊重對方嘗試用廣東話，不要取笑，「起碼人哋有試着照讀音讀先，尊重」。



香港商場可去「地府」？（資料圖片）

鄉音大媽商場問路去「地府」

遇着遊客問路，隨時被「考起」！該港女於社交平台Threads帖文中分享被問路「最爆經歷」，表示她於商場位置遇到1名鄉音大媽問路，想坐升降機去「地府」，「唔街（唔該），踏（搭）lift係咪可以落『地府』」。

樓主於商場位置遇到1名鄉音大媽問路，想坐升降機去「地府」（《西遊記》劇照）

「地府」原來是「地庫」

樓主苦思良久，不知哪裏是「地府」，最終才知悉大媽所說的「地府」，原來是「地庫」，令她相當無奈，並附上「笑翻了」表情符號。

網民爆笑：穿梳陰陽界

事件引起網民熱議，笑言「X，咁無間係B第幾層」、「落地府，做咩咁睇唔開」、「她是龍婆嗎，可穿梳陰陽界」、「後勁好強，笑咗5分鐘個胃好痛」。

樓主於Threads分享事件，引來網民爆笑。（Threads）

也有網民分享其他遊客問路有趣經歷，「我灣仔試過問我『鬧呆深』點樣去。地鐵到嗎。鬧呆深……炮台山」、「我試過年初一同姑姐、表妹一行幾人喺麗晶花園附近去拜年，突然有個半鹹淡嘅女人行埋嚟問我同表妹幾次知唔知『乜L邨』喺邊……我2個答佢我唔知你講邊L條邨喎……最後我姑姐問佢係唔搵『德朗邨』」、「問路：（普通話）請問怎樣去『去城市』？我：這裏就是城市呀。問路：不是，我想去『去城市』，買藥的。我：……（好彩我普通話唔差）……（廣東話）哦，你想去『屈臣氏』呀？問路：對對對」、「入餐廳問侍應：胡佳，有冇死？原來係問有冇水」。

網民籲勿取笑：尊重嘗試用廣東話

不過亦有網民指，應尊重對方嘗試用廣東話，不要取笑，「起碼人哋有試着照讀音讀先，尊重」、「係好笑嘅，欣賞佢嘗試用廣東話，尊重本地文化」。