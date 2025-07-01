港鐵廣播失靈？車長口述：請勿靠近車門　自帶音效「嘟嘟」極爆笑

日常工作也可以生動有趣？繼日前有港鐵香港迪士尼站男職員，分別以普通話、粵語及英語「Rap」方法作出分流指示爆紅後，網上昨日（6月30日）再瘋傳有關港鐵職員有趣影片。一列東鐵線列車疑廣播系統失靈，車長於是口述廣播，提醒乘客「請勿靠近車門」，並自行配上車門關上的提示聲「嘟嘟嘟嘟嘟……」，引來乘客爆笑。



相關片段於多個社交平台瘋傳，有網民大讚車長幽默搞笑，「點解可以咁有喜感」、「blue monday不再blue的趣事」、「好fun呀又有energy，聽完個人開心晒」、「本人強烈要求港鐵保留呢個廣播方法」。



東鐵線列車因廣播系統失靈，車長口述廣播提醒乘客「請勿靠近車門」，自行配上車門關上的提示聲「嘟嘟嘟嘟嘟……」，引來乘客爆笑。（threads影片截圖）

疑廣播系統失靈 港鐵車長口述廣播勁爆笑

有乘客於6月30日（周一）在threads帳號上傳片段，大讚「東鐵幾fun！」，指當時正搭乘港鐵東鐵線一列列車，準備駛離車站時疑因廣播系統失靈，車長於是口述廣播，提醒乘客「請勿靠近車門，Please stand back from the train doors」，然後再自行配上車門即將關上的提示聲音「嘟嘟嘟嘟嘟……」，帖主形容「全車人笑到失禁」。

同車乘客笑言：唔捨得落車

有同車乘客補充，他當時和片主搭乘同一班、由金鐘開往落馬洲站的列車，指初時停靠2個站車長仍未有提供關門聲，至紅磡站才自行配上關門的提示聲音，亦有乘客表示「我都係搭呢班車，唔捨得落車」。

車長以口述廣播提醒乘客「請勿靠近車門，Please stand back from the train doors」，然後配上車門即將關上提示聲「嘟嘟嘟嘟嘟……」。（threads影片截圖）

車長口述廣播提醒乘客「請勿靠近車門，Please stand back from the train doors」，然後配上車門即將關上提示聲「嘟嘟嘟嘟嘟……」。（threads影片截圖）

帖文一出，廣大網民即時讚揚車長幽默搞笑，「咁盞鬼」、「點解可以咁有喜感」、「最後個嘟（聲）咁嬌俏，真係唔當我哋係外人」、「做咩呢排港鐵啲員工咁有活力」、「寓工作於娛樂」、「臨時臨急要扮預錄廣播，誠意滿滿」、「可摸耳加佢人工」、「欣賞車長，嘟嘟聲其實係關safety事」。

網民激讚車長幽默：聽完個人開心晒

有留言認為車長幽默廣播有助繁忙都市人帶來一點歡樂，「其實香港人咁大壓力，車長無疑幫緊香港人減壓 」、「好fun呀又有energy，聽完個人開心晒」、「好搞笑，我幾鍾意呢種得意生動嘅廣播」、「blue monday不再blue的趣事」、「本人強烈要求港鐵保留呢個廣播方法」。

同場加映：港鐵職員迪士尼站粵普英「Rap式」分流爆紅！揭驚人身份：有才華

【港鐵／香港迪士尼／Rap】平凡的工作也可增添樂趣。內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。港鐵職員「洗腦式Rap」影片震驚網民，大讚「好洗腦！好敬業！」、「行行出狀元」、「高手在民間」、「港鐵要嘉許咁有熱誠嘅員工」。



內地小紅書及本港社交平台近日瘋傳多段影片，港鐵香港迪士尼站1名男職員用普通話、粵語及英語，以「Rap」方法作出分流指示，生動有趣。（threads影片截圖）

影片流傳後，有網民「起底」發現該港鐵男職員驚人身份，形容是「香港鐵路歷史活字典」。網民知悉後感嘆「給地鐵工作埋沒了嘅表演者」。

涉事港鐵職員回覆傳媒表示，他並非在「Rap」，「唔係Rap，純粹係等啲人聽到大家講嘢，咁就好好分流，大家都順利入到閘呀嘛，係咪？」。至於被網民稱讚「專業」，他強調只是做好自己份內事，感謝大家支持，「多謝大家！做自己份內事！份內事，多謝多謝」。

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（threads影片截圖）

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（threads影片截圖）

該男職員站在入口附近，以普通話、粵語及英語「Rap」出分流指示。（threads影片截圖）

（綜合／threads）