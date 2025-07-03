《我所看見的未來》龍樹諒疑被篤爆馬後炮 多個預知夢只扑中一次
撰文：聯合新聞網
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【日本地震預言】曾準確預言311東日本大地震的日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒），近來因漫畫《我所看見的未來》再度引發關注。書中提及「2025年7月5日將發生更嚴重的災難」，隨著日期接近，引發不少網友與媒體討論，甚至出現恐慌情緒。
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YouTuber「冷水TV」指出，該漫畫1999年出版時，書中提到的多項所謂預言，例如Freddie Mercury之死、阪神地震與黛安娜王妃車禍，其實都在事件發生後才被寫入，因此難以證實作者具備真正預知能力。
此外，「冷水TV」也說，漫畫也曾預測富士山爆發，不過26年來毫無異狀。直到2021年再版時，龍樹諒才改口稱火山象徵全球災難如新冠肺炎疫情。冷水TV質疑，若真是預言，為何不早在疫情前就公開說明。
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「冷水TV」表示，《我所看見的未來》這本書中，只有精準命中311地震，當時也因此爆紅，甚至一度有人冒充作者接受媒體訪問。後來出版社邀請龍樹諒再版，他在2021年加入了對2025年災難的預測，新版上市後熱銷超過百萬冊，再度掀起話題。
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