飛機鄰座男乘客「公然自慰1小時」空姐竟稱很正常　後續更離譜

皮革品牌梅拉（Mela）CEO艾爾謝里夫（Neel Elsherif）近期曝光一起航空安全事件。



據了解，她在去（2024）年搭乘美國航空班機時，在頭等艙遇到隔壁男乘客「在座位上手淫」的騷擾事件，卻在向空姐求助後獲得冷漠回應，並被安排坐到經濟艙去。懷疑自己遭到歧視的艾爾謝里夫氣得一狀告上法院，指控該名空服員以消極態度處理事件。

坐飛機「鄰座痴漢公然自慰1小時」 空姐竟回：男人這樣做很正常（01製圖）

空姐竟稱手淫很正常 反把女事主從頭等調到經濟艙（點圖放大閱讀）：

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綜合《每日郵報（Daily Mail）》等外媒報道，事件發生在當地時間2024年5月27日，位於一架從美國紐約飛往意大利米蘭的班機上；艾爾謝里夫斥資3000美元（約23335港元）購入頭等艙機票，卻在登機後遭遇到恐怖的騷擾事件。

據艾爾謝里夫回憶，飛機起飛後沒多久，隔壁男乘客就在幾杯香檳的酒精催化下「當眾自慰」，讓坐在隔壁的她當場石化，除了極度不舒服的感受之外，也因為害怕遭侵犯而不敢睡覺，直到對方在「自慰了1個小時」後才向空姐求助。

未料在向空姐反映後，艾爾謝里夫僅被告知「男人做這種事很正常」，拒絕與該名男乘客溝通的同時，直接將艾爾謝里夫的位置換到經濟艙；而艾爾謝里夫也懷疑，空姐根本是歧視她是一名阿拉伯裔女性，氣得一狀告上法院，對此美國航空重申向每一名旅客提供正向體驗、服務的重要性，證實已經針對相關投訴進行審查，詳情待釐清。

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