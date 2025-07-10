公屋輪候｜「計分制」前申請　港人24歲等到46歲未見主任呻唔公平

公屋輪候時間動輒需要8至10年，早前有網民就訴苦指等了15年尚未等到配屋安排，引起網民熱議。而近日再有港人發帖大呻「我仲誇張」，並表示從2004年24歲時申請一人公屋單位，當時尚未有「計分制」，而他至今等了22年卻連見主任的機會都未有，令其他網民震驚不已。



近日有港人發帖大呻，表示從2004年24歲時申請一人公屋單位，至今等了22年卻連見主任的機會都未有。（資料圖片）

該名仍在輪候公屋的網民在「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖抱怨，稱自2004年尚未有計分制時就開始申請一人公屋單位，當時他24歲，至今尚未成功上樓，「申請當時仲未有計分制，直到排到而家46歲都仲未有上樓，連主任都未見到呀，申請一人單位足足等咗廿年都未有」，他更表示對制度的不滿，「對我哋呢啲當時未有計分制嘅人好唔公平」。

不少網民直言感到震驚，有部分網民就質疑樓主等候公屋超過20年竟仍能通過入息限額審查，並狠指「24歲到46都要靠公屋，點解唔檢討下咁多年做咩唔上進」、「等咗20年都唔過薪金限額，浪費時間同自尊」。

網民嘆公屋等太耐：未排到又要開始排長者

另有網民慨嘆公屋等候時間太長，「我都等咗17年」、「你計返啲分最少五十幾歲先攞到，放心一夠分數即刻畀你，我最後入息審查咗兩年，一夠分數攞屋嗰個月即刻收信，排咗16年今年2月畢業」，亦有人嘲指樓主可以考慮等夠歲數改排長者公屋單位，「都係等到夠期申請長者好過」、「公屋未排到，又要開始排長者」、「仲有希望，等多廿年就可以拎老人屋」。

政府自2005年起實施「配額及計分制」。（房屋署網頁截圖）

單人公屋申請「計分制」

根據房署網頁顯示，政府自2005年起實施「配額及計分制」，適用於非長者一人申請公屋單位人士，申請者獲配屋的優先次序，會以其在「配額及計分制」下所得分數為依據。在符合所有申請公屋資格下，累積分數越高，則越早獲編配公屋單位。現時「配額及計分制」下的計分方法如下：

．申請者的分數會按其成功登記公屋申請時的年齡計算。在計分制下，18歲申請者將獲0分，19歲獲9分，20歲獲18分，每一歲加9分，餘此類推，直至59歲獲369分為止。

．申請者年屆45歲時，可獲一次性額外分數60分。

．申請者如現居於公屋單位，包括房協轄下的出租單位，會被扣30分。

．申請者在登記申請後多等一個月可多得1分。

而截至2025年3月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.3年。當中，長者一人申請者的平均輪候時為3.3年。

（Facebook、房屋署網頁）