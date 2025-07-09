「姊弟戀」爭執報復！22歲男散播性愛片羞辱33歲女友　刪片仍罪成

情侶發生爭執是平常事，絕不應以違法手段報復對方！新加坡1對緬甸籍「姊弟戀」情侶發生口角，22歲男子為了羞辱33歲女友，竟然將2人的性愛影片傳送給多名朋友，受害人一度與男友對質，其友人更協助報警。雖然該對情侶一度重修舊好，但最終分手收場，而案件更鬧上法院，男被告求情稱當時只是衝動犯案，已經感到後悔，而且數分鐘內刪除影片，但法官強調散播私密影片嚴重侵犯個人私隱，將他判囚18個月。



姊弟戀情侶發生激烈爭執。（AI生成圖片）

「姊弟戀」情侶拍攝性愛影片

當地媒體於今年6月報道，案件發生於2023年11月，涉案22歲緬甸籍男子和33歲女同鄉交往，其間他們多次性交，被告在得到女友的同意下拍攝性愛影片。

口角後傳送性愛影片給朋友

但到了2024年4月30日，2人發生激烈口角，被告決定羞辱女友，翌日（5月1日）將他們1段性愛影片傳送給多名朋友，受害人陸續收到其他人的通知，在友人的陪同下，她前往男友宿舍對質，但被告當時拒絕見面，友人唯有報警求助，警方到場調查拘捕被告。

被告決定報復，將他們1段性愛影片傳送給多名朋友。（AI生成圖片）

摔毀女友蘋果手機 分手收場

至6月初，他們一度和好如初，但6月23日晚上9時許，2人在柏齡大廈（Peninsula Plaza）見面時再次發生爭執，被告大怒搶走女友價值約1,500新加坡元（約8,920港元）的蘋果手機，繼而大力摔毀，被告事後沒有作出任何賠償，最終2人分手。

被告承認部份罪行

案件日前提堂，被告面對5項罪名，包括未經同意洩漏他人私密行為和蓄意破壞，他承認其中2項罪名，餘下罪行交由法官判刑時一併考慮，為了保護受害人，法官下令媒體不得報道任何可以洩漏受害人身份資料，包括被告姓名。

辯方律師形容「輕微傷害」

被告求情稱，當刻一時衝動，並非有預謀犯案，事後已經感到後悔，數分鐘內刪除影片，已經試圖補救。辯方律師亦稱，被告只是將性愛影片發送給6至7名共同朋友，他們沒有轉發出去，是次案件應被歸類為「輕微傷害」程度，加上被告目前經濟拮据，若被判處罰款，他將會無力負擔，律師請求法官從輕量刑。

法官判囚18個月

法官強調散播私密影片是1種嚴重侵犯私穩的行為，所以必須依法嚴懲，判處監禁18個月。

（綜合）