港鐵長髮短裙女車廂內擔遮！網民被嚇倒　知情者揭內情籲體諒勿笑

繼早前有人在港鐵範圍搭乘電梯時「擔遮」後，日前竟有人在車廂內「擔遮」？有港女於社交平台發文，指於車廂內看見1名長髮女士打開縮骨遮，擋在她的正前方，完全遮擋視線，離奇畫面令途經乘客感詫異，不禁稱「真係誇張」。



有網民驚呼恐怖及被嚇倒，但其後有知情者認出女子，指對方有精神問題，經常於上水至大埔站出現。帖文被多人轉載後，有網民知悉內情後，認為應多加體諒，不應嘲笑或責怪。



有港女搭乘港鐵時，目擊有長髮女乘客於車廂內「擔遮」，引來旁人側目。（threads影片截圖）

有港女在threads帳號上傳影片和照片，可見１名長頭髮、身穿無袖連身裙的女乘客搭乘港鐵時，於車廂內打開縮骨遮，擋着自己正前方，旁人行過根本難以看到其容貌，樓主指期間有伯伯經過，都不禁稱「真係誇張」。

港鐵女車廂內開遮 目擊乘客：誇張

樓主表示「開頭以為佢身體有病完全唔曬得」，但仔細留意發現對方背脊、手臂位置皆未有穿上防曬衣，而對方則以同一姿勢「Keep住幾個站」，直至她下車時，女子都未有收起雨傘。

1名長頭髮、身穿無袖連身裙的女乘客搭乘港鐵時，於車廂內打開縮骨遮，擋着自己正前方。（threads影片截圖）

1名長頭髮、身穿無袖連身裙的女乘客搭乘港鐵時，於車廂內打開縮骨遮，擋着自己正前方。（threads影片截圖）

知情者透露內情 網民籲體諒

帖文引來網民熱議，有人認為場面恐怖，又指「好黐線室內擔遮，不如帶面罩，再著防曬外套算啦」、「其實部分燈光都有紫外線，佢應該做完啲美容療程，塊面唔見得光，但係又要外出」。

有乘客紛紛表示曾遇過片中女子，「今日下午大約6:30喺太和火車閘口都見到呢個女人，好多人行過都望佢，室內無陽光都擔遮，不停拉實把遮，好似好驚俾人望到佢咁」。其後有網民認出女子，指對方患有精神問題，經常於上水至大埔站出現，而帖文被轉貼後，有人指應多加體諒包容，不應嘲笑或打擾。

（threads＠kam_chsam）