吃掉別人蛋糕！餐廳將生日蛋糕送錯桌　年輕女照吃再做這事極衰

吃掉別人精心準備的生日蛋糕，竟還恣意取樂？近日有網民在社交平台發帖，稱準備了生日蛋糕到餐廳為友人慶生，然而店員卻誤把蛋糕送給另一桌食客。該桌年輕女生不但沒有提醒餐廳送錯蛋糕，反而大快朵頤享用起來，事後還故意走近取笑事主等人。



事主指能體諒店員「服務業好難做」，且餐廳發現弄錯後馬上賠償了蛋糕費用，經理也重新買了蛋糕作補償，故不會追究餐廳責任；但就難以諒解該桌女生在明知蛋糕是別人的情況下仍照吃，故發帖希望她們能學會承擔責任，「直接食咗又唔同餐廳講，就會搞到好多人嘅麻煩」。



有網民發帖指為友人準備的蛋糕被餐廳其他食客吃掉。（Threads）

該名網民在Threads發帖大呻「社會大學第一課已失敗」，表示日前為朋友慶祝生日，特意買了蛋糕帶到餐廳，並示意店員可上桌，但在等了1小時後始終不見蛋糕蹤影。樓主追問店員，才知道原來餐廳員工誤將生日蛋糕送到另1張桌子，而且該桌的食客已把蛋糕吃掉。樓主即時氣極，不解為何那些食客會享用他人的生日蛋糕，「蛋糕有晒生日牌，明知唔係佢哋嘅都要食又唔講」。

不提醒店員送錯餐桌 反而享用他人蛋糕

而樓主更發現該桌食客正是剛剛「好大聲係度唱歌又尖叫嘅妹妹仔」，最令樓主生氣的是「妹妹仔」吃完蛋糕後竟囂張地過來取笑，故發帖怒斥「你哋令到我哋冇咗個蛋糕，仲搞到職員麻煩，重點係突登行返過嚟笑我哋」，並認為對方態度欠佳，反問「好唔好意思」。

樓主苦等了1小時後，才被店員告知蛋糕已被其他食客吃掉。（AI生成圖片）

餐廳已作補償 樓主不會追究

樓主續稱「就餐高峰期偶爾出錯都係正常嘅」，並指事後餐廳有為過失作出補償，不但賠償蛋糕費用亦有多次道歉，且餐廳經理更即時跑去買蛋糕作賠禮，「雖然唔係同一間，但係嗰個時間段搵到蛋糕頂住檔都已經好好了」；而同行朋友都理解生意難做，故不打算追究餐廳。樓主發帖也並非為公審餐廳，故拒絕開名，「我相信佢哋會注意返，唔會再發生喺大家身上，畀次機會佢啦」。

樓主望涉事食客學會負責任

樓主重申，認為事件責任較多在於那桌吃下蛋糕的食客，「明知自己冇準備蛋糕，蛋糕又唔係餐廳logo嘅蛋糕，直接食咗又唔同餐廳講，就會搞到好多人嘅麻煩，希望班小朋友明白呢個道理」，並解釋不追究只是不想引起眾人麻煩，「我哋唔追究都係唔想麻煩到人，畢竟大家都唔容易」。樓主又指友人最後也開心度過生日，並笑言「大概十年後都會記得呢件烏龍事件、最特別嘅生日」。

有網民難以理解為何該桌食客會誤吃他人蛋糕，並批評她們「不知所謂」、「厚面皮」。（AI生成圖片）

網民感震驚直斥「不知所謂」、「厚面皮」

帖文引起網民熱議，不少人留言批評吃了他人蛋糕還肆意取樂的食客，又讚揚樓主大度，「事主真係好好人。你話出餐食錯咗人哋嗰份都算，生日蛋糕無可能會唔知，畀我真係唔會輕鬆放過班女仔」、「職員一定有錯，但班妹妹仔都幾衰，明知唔係自己嘅嘢都食，仲走嚟笑你哋，畀我就唔忍」、「欣賞樓主咁大度體諒間餐廳，餐廳忙中有錯都有做返賠償都有心，最癲都係班食錯人哋蛋糕仲咁厚面皮嘅小朋友」。

另有網民就指樓主理應追究，「明知個蛋糕唔係佢嘅都照食，應該要賠錢，否則報警，貪心要受教訓，仲笑笑口完全不知所謂」、「你個善良，對於妹妹仔嚟講，就係一個著數，食完蛋糕仲要唔使賠錢，個蛋糕分分鐘係經理自己扲荷包畀嘅，公司邊有得claim（索償）返？一班人嘅貪心，由其他人埋單」。

（Threads@kans.09）