移民英國大變！港男重新定義成功　列3點完勝香港：不再浪費人生

【移民英國／移民須知】移民外地，對生活的態度隨時轉變。有移民英國港男於討論區發文，直指移民英國後「重新定義咗『成功』」，並列出3點與香港生活對比，聲言「唔再覺得自己『浪費緊人生』」。



帖文引來兩派網民爭議，有人認同樓主「最緊要自我感覺良好」，「每個人，甚至人生每個階段追求嘅嘢都唔同，恭喜你搵到自己鍾意嘅生活」。惟亦有網民揶揄「做二等公民叫成功」、「你呢啲至多叫唔夠人鬥，退一步唔同人爭」。



移民外地，對生活的態度隨時轉變。（資料圖片）

「移（民）咗英國之後，重新定義咗『成功』」。該港男於連登討論區發文，講述自己移民英國後心態轉變，對「成功」的看法大有不同，並列出3點與香港生活對比，包括事業、做事態度及人生目標，直言「唔再覺得自己『浪費緊人生』」。

該港男於連登討論區發文，講述自己移民英國後心態轉變，對「成功」的看法大有不同。（資料圖片）

移民英國港男「重新定義成功」 列3點比香港好

樓主指出，「香港嗰陣，覺得成功係：升職加薪；做嘢要快、準、頂得順壓力；有張名片寫住『Manager』。而家嘅我，覺得成功係：唔靠鬧鐘都起身；有時間整個早餐慢慢食；唔再覺得自己『浪費緊人生』」、「以前成功係要『攞到啲咩』；而家成功係『唔再俾啲咩綁住」。

樓主又感嘆，「原來所謂自由，唔一定離職去旅行，可能只係一個唔再對『冇生產力』感到焦慮嘅早晨」。

樓主指，移民英國後「重新定義咗『成功』」。（資料圖片）

網民爭議：找到自己生活 vs 無能力在英國發圍

網民看過帖文議論紛紛，有人認同樓主「最緊要自我感覺良好」，「每個人，甚至人生每個階段追求嘅嘢都唔同，恭喜你搵到自己鍾意嘅生活」、「中國人文化：升職=成功，西人文化：創造財富=成功」、「的確好多移民英國嘅人都改變咗對成功嘅定義」。

惟亦有網民揶揄「做二等公民叫成功」、「換過角度去睇，其實係好多人根本無能力喺英國發圍，只能做司機等嘅基層工作。講白啲，好多人只能被迫躺平」、「你呢啲至多叫唔夠人鬥，退一步唔同人爭」、「自我感覺良好=成功？」。但有網民反駁，「做人最後係向自己交代，自我感覺良好咪夠」、「如果生活到，又何需計較係咪發圍」。

有網民認為移民「成功」與否視乎心態。（資料圖片）

另有網民認為「成功」與否視乎心態，「其實你講嗰啲嘢全部都唔關地方事，睇你用咩心態去諗」、「（外國）係生活方式好不一樣，好多元化，唔似香港咁畢業返工跟住一定要買樓，我喺澳洲識個印度仔喺大學教書幾年，佢夜晚會去超市做part-time，之後佢開咗幾間舖頭，但佢冇買樓，一路以嚟都係租，佢老婆都覺得買樓唔係一個好選擇，喺香港佢必定俾人話佢一事無成玩躺平」、「唔再覺得自己『浪費緊人生』呢個好難，特別係喺一個不斷比較社會當中，你行慢啲或者做錯咗啲決定，就會覺得浪費緊人生，但係諗深一層，其實都唔知自己追求緊啲咩，舒舒服服享受每一日未算囉」。