廚房無端多了一捆「粗大繩索」　他隨手一拿驚見是「毒蛇龜殼花」

台灣新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒，動保處派員處理，最終在一疊抽屜最下方發現一團似繩索的蛇，確認是毒蛇龜殼花。



動保處提醒，在台灣遇蛇類入侵時勿驚慌，先遠距離觀察蛇隻所在位置，即刻通報動保處專線電話2959-6353或通報1999，將在第一時間立即派員處理。

新北市動保處近日接獲通報，瑞芳陳姓居民因家中有蛇出沒。（新北動保處）

動保處派員處理，最終確認是毒蛇龜殼花。（新北動保處）

民眾陳先生指看到廚房地上有一捆「繩索」，想隨手拿起，接觸一剎那發現竟是一條蛇。（新北動保處）

民眾陳先生指出，廚房有大量餐碗調盆與桌椅堆積，想要整理時，看到地上有一捆繩索，想隨手拿起，接觸一剎那發現不是繩索，竟然是一條蛇，嚇得趕緊報案通知動保處。

瑞芳動物之家站長王嚴緖說，夏季是蛇類出沒的旺季，依據捕蛇7年多經驗，有堆積大量雜物、鼠類出沒、青蛙出沒、周遭是草叢樹叢山邊或水池、室內戶外直通，排水孔水溝無鐵網阻隔，很高機會遇見蛇類。

王嚴緖提醒，民眾戶外活動後，至陰涼處乘涼應先觀察有無蛇類蹤跡，用木棍對草叢打草驚蛇，避免在陰涼處遭蛇吻。

此次案件，龜殼花習慣盤旋成一團似繩索，又因背部暗褐色圖案，在燈光不明下，的確很容易讓人誤會是一捆繩索。

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