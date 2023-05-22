劇毒黃金眼鏡蛇欲吃BB　7隻松鼠捨命迎戰　超強「鄰居」義助擊退

松鼠是相當可愛的生物，但牠們兇起來可是非常驚人的。



一名女遊客在野生動物保育區內目擊驚人畫面，一隻劇毒黃金眼鏡蛇闖進地松鼠的巢穴內，想要吃小松鼠填飽肚子。殊不知地松鼠爸媽立刻叫上親戚團團包圍這隻眼鏡蛇，甚至連隔壁鄰居貓鼬都來參戰。

最後眼鏡蛇不敵松鼠人多勢眾，只能倉皇逃離現場（點擊放大瀏覽）：

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YouTube頻道「Latest Sightings」最近有一段影片瘋傳，國外一名女子史密特（Annette Smit）與丈夫到卡格拉格帝邊境公園（Kgalagadi Transfrontier Park）觀光，他們在結束活動準備回營區休息時，看到一條劇毒黃金眼鏡蛇（cape cobra）被一群地松鼠（ground squirrel）團團包圍，由於這狀況相當罕見，史密特立刻拿出相機記錄自己看到的畫面。

從影片可以看到，黃金眼鏡蛇竄入地松鼠的巢穴想要吃小松鼠當大餐，不料卻被地松鼠爸媽逮個正著，立刻將周圍的地松鼠親戚們通通叫來。

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地松鼠們就在黃金眼鏡蛇身邊圍一圈，逐一對眼鏡蛇展開攻勢，就連附近的貓鼬（mongoose）看到也加入戰場，幫助地松鼠擊退這隻不速之客。

地松鼠將黃金眼鏡蛇團團包圍的時候，黃金眼鏡蛇似乎不害怕這些毛茸茸的小動物，不斷伸長脖子威嚇，不過地松鼠也不是省油的燈，輪番跳出去攻擊眼鏡蛇，累了就休息換人，連貓鼬也都一起加入戰場協助松鼠大戰眼鏡蛇。

後來眼鏡蛇疑似是發現自己寡不敵眾，趁著空檔放棄盡在眼前的美食落荒而逃。

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影片至今已吸引超過130萬人觀看，網友留言表示「這告訴我們團結力量大」、「沒想到可愛的松鼠兇猛起來也是很可怕的」、「眼鏡蛇一開始應該以為自己有能力讓這些松鼠投降，殊不知反被將一軍」、「猛毒蛇王跌落神壇」。

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