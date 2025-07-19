迪士尼內地男「用商店指甲鉗剪指甲」　事後舉動更衰　港女斥自私

如此缺德行為，實在令人不解！日前有港女於香港迪士尼目睹內地旅客缺德行為，有男子使用貨架上的指甲鉗剪指甲，使用過後竟打算放回貨架上，樓主和妹妹於是上前批評對方行為有欠衛生，斥「你沒買下就不能這樣！」，男子才「死死地氣」去排隊付款。他事後不忿被指責，離開時「怒睥」她們。



樓主指當時已立刻向職員反映，形容職員「（聽到）眼都凸埋」，直斥這種人行為自私。有網民讚揚樓主勇敢，「你哋做得好好」，亦有人批評男子行為「無品」，「咁核突嘅」、「真係好厚顏無恥，咩都夠膽死」。



有港女於香港迪士尼某商店，目睹有內地男子用貨架上指甲鉗剪指甲，公審對方行為自私。（threads圖片）

內地男子遊香港迪士尼「用商店指甲鉗剪指甲」

目擊港女在threads圖文並茂發帖，指當時身處香港迪士尼某間商店內，突然聽到角落傳來剪指甲聲音，望過去便看見相中內地男子使用店內掛在架上、等候售賣的《優獸大都會》主題指甲鉗剪指甲，她和妹妹即時上前大聲質問對方：「你會買嗎？」而妹妹強調：「你沒買下就不能這樣！」

男子用後欲放回貨架 港人姊妹「夾擊」他付款

該內地男子被樓主兩姊妹嚇倒，竟然想將指甲鉗放回展示架上，再次被樓主喝止，「你用完就不能放回去，這是衛生問題！」，妹妹亦勸籲「你買下吧」，男子才「死死地氣」去排隊付款。樓主當時和妹妹站在原地等候家人，指男子事後「返嚟兇我哋」，稱「不用再看！我已經買了」，幸好當時家人已來到，男子於是「怒睥」她們再離去，她驚慌稱「好彩屋企人嚟咗，唔係都唔知佢想點」。

事主即時向職員反映 形容對方「眼都凸埋」

樓主續稱，她付款時有向職員反映男子行為，形容職員「（聽到）眼都凸埋」，準備離開時男子再次出現，貌似想反罵她們，故分享事件提醒他人購買指甲鉗小心，直斥這種人行為自私，同時呼籲他人見到類似事件「唔好由得佢哋咁做（而）唔出聲」，引來網民激讚。

涉事內地男子用店內掛在架上、等候售賣的《優獸大都會》主題指甲鉗剪指甲。（threads圖片）

網民斥核突：真係好無公德心

網民們都批評涉事男子缺德，「咁核突嘅」、「真係好厚顏無恥，咩都夠膽死」、「我之前已經聽過有人喺迪士尼見到人用完指甲鉗放返喺度，似乎唔係單一事件，真係好無公德心」、「喺最快樂嘅地方見到呢啲真係好攞命」，又揶揄男子「『不試試看，咋知道好不好用啊！』」

建議購買貼身物品 應盡量選擇已包封貨品

有人就覺得若購買貼身物品，應盡量選擇已包封的較合適，「真心，衛生貼身嘢唔會買無膠袋包裝，因為你唔知有無呢啲仆X用過」、「迪士尼買嘢特別毛公仔，一定要問職員拎新，你永遠唔知架上面發生過啲咩」、「迪士尼應該加強包裝，諗起都好想嘔」，並讚揚樓主勇於指責男子，「你哋做得好好」、「你真係好勇敢」。

（threads＠cherryytang）