俄女沒機票「偷渡」紐約飛巴黎　匿藏「一位置」全程無人發現

美國達美航空（Delta Airlines）近日傳出有沒機票的人竟一路通過安檢、登上飛機，甚至從美國紐約飛抵法國巴黎後才被逮捕，驚人的疏失引發外界對機場管理和安保的質疑。



有名俄羅斯女子，在沒有登機證下一路通過安檢、2個核對身分的檢查站和登機口，最終成功來到1架編號264、準備飛往巴黎的達美班機。（X@CrimeInNYC）

法國警方隨後上機將這名躲在廁所裡的女子逮捕，整齣鬧劇才告一段落。（X@CrimeInNYC）

美媒報道，這宗事件26日發生在約翰甘迺迪國際機場（JFK International Airport），有名年齡介於55歲至60之間的女子手持俄羅斯護照，在沒有登機證下一路通過安檢、2個核對身分的檢查站和登機口，最終成功來到1架編號264、準備飛往巴黎的達美班機。

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更誇張的是，這架飛機起飛後一路來到巴黎戴高樂機場（Paris Charles de Gaulle Airport），降落後乘客們被告知先留在位子上，法國警方隨後上機將這名躲在廁所裏的女子逮捕，整齣鬧劇才告一段落。

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目前還不清楚這名持有美國綠卡和俄羅斯護照的女子是如何一路闖過多個檢查點，但負責單位表示隨著調查展開、其餘案情將會陸續曝光。

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搭乘同一航班的乘客傑克森（Rob Jackson）透露「直到飛機降落在巴黎時，乘客們才收到有關這名女子的警報」，並表示：

「我無意中聽到空服人員與機師不斷交談，他們說這個人一直待在廁所裏，然後不斷來回於2間廁所，顯然她一整趟飛行都躲在廁所裏。」



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達美航空發言人後續針對此事、透過聲明表示：

「沒有甚麼比安全問題更重要的，這就是為甚麼達美航空正在對可能發生的事情進行詳盡的調查，並將與其他航空利益相關者和執法部門合作、以實現這一目標。」



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