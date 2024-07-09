城巴司機車站大戰影片瘋傳！泊位爭執爆粗互罵　激似萬梓良成焦點

駕駛者應互諒互讓。本港網絡瘋傳1段影片，見到灣仔會展巴士站有多名巴士司機因泊位問題「爆粗」罵戰，其間有城巴司機表示「我X你老X臭X」、「無車位唔抵得啊？X你老X臭」、「我從來無諗過玩嘢啊！X你老X臭X」，另1巴士司機則回應「多謝你X我」。影片最後有另一職員叫城巴司機先返回巴士，但罵戰未息。



影片引來網民熱議，有人認為司機「EQ低」，「又一博炒個案」、「馬路炸彈」；另有人認為不宜「跟車太貼」，質疑司機是否被挑釁，「我有興趣知道事情嘅發生係點」、「人哋都係打份工啫，使唔使成日搵啲嘢焫㷫人哋呀？」。另有不少網民「錯重點」，指該城巴司機外形酷似藝人萬梓良，「又幾似，流氓大亨」。



城巴回覆《香港01》表示，已即時就事件展開內部調查，若發現有人違反員工守則，將啟動紀律處分。



本港網絡瘋傳1段影片，見到灣仔會展巴士站有多名巴士司機因泊位問題「爆粗」罵戰。（影片截圖）

本港網上地區群組周一（7月8日）起瘋傳影片，灣仔會展巴士站內有多名巴士司機因泊位問題對罵，粗口橫飛。影片見到，鏡頭外有司機不滿表示「咁X勁！」，被拍攝的城巴司機則大動作邊逼近邊說，「X你老X……清楚啲啊，我X你老X臭X，我X你老X臭X！」，語畢便轉身離開，鏡頭外的司機則回應「多謝！多謝！多謝你X我」。

灣仔會展巴士站內有多名巴士司機因泊位問題對罵，粗口橫飛。（影片截圖）

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城巴司機聞言深深不忿，回頭再罵「無車位唔抵得啊？X你老X臭X」，鏡頭外的司機繼續回應「多謝！多謝你」。這時有另1司機批評「你老X，喺度玩嘢！」，城巴司機隨即火爆回頭反駁「玩你老X啊！X你老X啊，我從來……我從來無諗過玩嘢啊！X你老X臭X」。

司機們罵戰期間，有職員一直勸阻，影片最後叫城巴司機先返回車上，但罵戰似乎未平息。

影片引來網民熱議，有人認為司機「EQ低」，也有網民認為不宜「跟車太貼」。（影片截圖）

影片引來網民熱議，有人認為司機「EQ低」，「又一博炒個案」、「天口㷫、人都躁啲」、「馬路炸彈」。也有網民認為不宜「跟車太貼」，「我有興趣知道事情嘅發生係點。拍掌，得一隻手永遠拍唔響」、「人哋都係打份工啫使唔使成日搵啲嘢焫㷫人哋呀？」，但亦有人指出，「穿着公司制服，就點都係輸」。

另有不少網民「錯重點」，指該城巴司機外形酷似藝人萬梓良，「又幾似，流氓大亨」。

不少網民「錯重點」，指該城巴司機外形酷似藝人萬梓良（右）。（《流氓大亨》劇照）

城巴回覆《香港01》表示，周日（7月7日）下午約2時30分，城巴留意到有車長於會展站公共運輸交匯處，懷疑因停車位置問題與其他車長發生口角，已即時就事件展開內部調查。城巴強調，非常重視員工紀律，若全面調查後發現有人違反員工守則，將啟動紀律處分。