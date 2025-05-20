不滿等候太耐　城巴阿伯寸爆：你打工㗎咋！　車長霸氣KＯ獲激讚

乘搭巴士遇上突發事故，要保持耐心。網上瘋傳1段影片，指有城巴因遇突發事故要停下等候警察到場，惟有老伯疑認為等候時間長，走到車頭質問車長警察何時到場；老伯不滿車長回應，觸發爭論，更揚言要投訴對方，直斥「你打工㗎咋！唔使大聲啊！」，車長則霸氣反嗆「呢度係咪你屋企？」，要求老伯退後。最後警察到場處理事件。



影片引來網民熱議，大部份人都讚車長「做得好」，「車長做得啱」，又批評老伯阻礙車長處理事件，「做個文明長者」。



《香港01》記者已向城巴查詢，正等候回覆。



網上瘋傳1段影片，指有城巴因遇突發事故要停下等候警察到場，惟有老伯疑認為等候時間長，走到車頭質問車長。（影片截圖）

乘搭巴士要配合車長指示。有港男於Facebook群組「巴士的事討論區～更新版」轉載該段54秒影片，當時城巴在高速公路停駛，車廂屏幕顯示「突發事故，請依從車長進一步指示」，相信這輛城巴因遇到突發事故，要停下等待警員到場處理。

疑不滿停車等太耐 老伯質問車長爆爭論：你打工㗎咋！

影片見到，穿上短袖裇衫的老伯，已走到車頭用手指指着車長責罵，「你咩名我投訴你！」。車長回覆投訴電話後，強調「（城巴）須知就係唔好騷擾車長做嘢，你高速公路有任何問題，你受咗傷，入我數嘅」，又指「等囉，行去後面等。我一開波已經講話呢度高速公路危險，你係都要落車，你受咗傷……」。

車廂屏幕顯示「突發事故，請依從車長進一步指示」，相信這輛城巴因遇到突發事故，要停下等待警員到場處理。（影片截圖）

老伯走到車頭用手指指着車長責罵。「（影片截圖）

老伯走到車頭用手指指着車長責罵。「（影片截圖）

不過阿伯稱「我哋唔係落車啊！我哋問你個（警察到場）時間幾時啊」，並揶揄「你打工㗎咋！」。車長回應「得你嘈（等候時間）咋喎，而家得你嘈咋喎」，阿伯卻指「我唔係嘈」。

車長霸氣反嗆：呢度係咪你屋企？ 要求老伯冷靜退後

這時有女乘客上前幫老伯向車長解釋，「我都聽唔到佢講落車嘅，想問個時間啫」，車長表示「阿SIR幾點嚟就幾點嚟，答案我畀咗你㗎喇」。阿伯批評車長說話大聲，「你唔使大聲啊！」，司機隨即霸氣反嗆，「你一係退後，全車人而家得你咁唔冷靜啫。我淨係問你1句，呢度係咪你屋企？唔係啊嘛！褪後啊！」，老伯則反問「呢度係咪你屋企啊？」。影片最後警察到場。

有女乘客上前幫老伯向車長解釋。（影片截圖）

阿伯批評車長說話大聲，「你唔使大聲啊！」，司機隨即霸氣反嗆，「你一係退後，全車人而家得你咁唔冷靜啫。我淨係問你1句，呢度係咪你屋企？唔係啊嘛！褪後啊！」。（影片截圖）

網民支持車長：做得好

網民看過影片議論紛紛，大部份人都支持車長，「做得好」、「車長做得啱」。也有網民指摘老伯，「阻人工作，取消2蚊坐車」、「做個文明長者」。