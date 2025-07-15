3個月內雞姦非禮4兒童青年！最細僅9歲　變態男擬潛逃海外終落網

馬來西亞發生男子雞姦少男的風化案。當地1名巴基斯坦籍男子被揭於3個月內涉嫌雞姦和非禮至少4男，受害人年齡介乎9歲至19歲，疑犯一度潛逃。警方發布疑犯照片和個人資料，希望民眾協助追緝，最終疑犯在馬來西亞邊境準備逃到其他國家之際，遭警員跨州拘捕，警方同時拘捕另1名巴基斯坦籍男子，初步相信他協助疑犯逃亡。



哈桑得到男同鄉協助，試圖離開馬來西亞逃到鄰國，最終在邊境落網。（網上圖片）

3個月內4次犯案 受害人年紀最小僅9歲

馬來西亞莎阿南警區主任莫哈末依峇助理總監於今年7月5日指出，警方目前接獲4宗報案，25歲巴基斯坦籍男子哈桑（Muhammad Hassan）專門在莎阿南27區和28區尋找獵物，假裝向受害人尋求幫助，繼而將他們帶往偏僻地方雞姦和非禮，4宗案件在3個月內發生，4名受害人年齡分別是9歲、13歲、14歲和19歲。

罪成可判20年監禁和鞭笞

警方循2017年兒童性侵法令14(a)條文和刑事法典377C條文「未經同意的違反自然性行為」展開調查，一旦罪成，前者可被判處不超過20年的監禁和鞭笞，後者最高可被判處20年監禁和鞭笞，呼籲市民如有任何資料，請即聯絡警方。

4名受害人年齡分別是9歲、13歲、14歲和19歲。（AI生成圖片）

警方發布疑犯照片和個人資料

由於哈桑犯案後不知去向，而案情相當嚴重，警方立即發布其照片和個人資料，希望民眾協助追緝對方歸案，而案件隨即引來各界關注。

疑犯試圖逃到別國 大馬邊境落網

至7月8日，警方經調查後發現哈桑逃到吉打州瓜拉尼浪（Kuala Nerang）榴槤勿隆（Durian Burung），而且在當地藏匿，在得到男同鄉協助下，試圖離開馬來西亞逃到鄰國，幸警方及時跨州趕至，在邊境拘捕哈桑和其同鄉共2人。警方正扣查2名疑犯，以作進一步調查，同時提醒父母注意孩子安全，切勿讓子女獨自前往偏僻地方。

（綜合）