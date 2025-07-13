紅姐事情形同照妖鏡劃出文明最底線　溫柔陷阱讓上千淫男付出代價

大陸網路近日掀起一場名為「南京紅老頭」的爭議風波，一名自稱「南京紅姐」（紅爺）的偽娘網紅，長期穿著女裝、化濃妝、戴假髮，並透過濾鏡與變聲軟體在社群平台吸引男網友，甚至以「免費性行為」為誘餌邀請見面，他把過程全部偷拍並販售，而被「服務」過的男子多達上千人，其中不乏有未婚妻、健身教練等優質男性，「南京紅姐」因此一夕暴紅。



「深圳衛視」請到主持人路子豪來分析「南京紅姐」事件，透露紅姐會讓這麼多男性沉淪，是因為他「能給他們母愛般的溫暖，懂事、不鬧，有一種前所未有被無條件照顧的感覺」，而這種「無條件的接納」是讓男性願意發生關係的關鍵。

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路子豪表示，紅姐因為強調「免費」，也弱化了事件的違法屬性，「這種模式讓他獲得存在感，他更還可以提供滿滿的情緒價值，久了變成扭曲的成就感」，不過免錢的永遠最貴，據悉千人客人中有3人疑似感染愛滋病，「社會性死亡」難以逆轉。

他說這起事件如同照妖鏡：

「照出了人性的一個複雜切面，它不是什麼『試金石』，但它劃出了一條不能再低的文明底線。」



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