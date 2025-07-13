紅姐事件｜鬍鬚哥當場被嫌下體太臭　紅姐疑因一句話心軟頂硬上

「紅姐」（紅爺）的紅門宴仍持續延燒，38歲焦姓男子以偽娘形象在網路上吸引男性，以免費性服務為誘因，偷拍與多名男子的性愛影片牟利引發廣泛關注。其中「來都來了」的鬍鬚哥被紅姐當場嫌棄下體太臭，場面一度尷尬中斷，鬍鬚哥當場誠懇道歉，紅姐才願意繼續。



影片中，「鬍鬚哥」到場後懷疑紅姐真實身份，當下拋頭就問，「你是女生還是男生？」紅姐回應自己是女生，但被試圖查驗後識破身份，鬍鬚哥當下震驚地說出，「Oh! Shxt!」一度表示不願繼續，但思考了一下後卻說「我還願意，你接著用嗎？」紅姐接著竟突然說「你太臭了，我想先去清一清」。

影片中，「鬍鬚哥」到場後懷疑紅姐真實身份。（截圖）

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鬍鬚男見狀頻頻道歉，神情懇切說出「不好意思，我真的不好意思...不好意思」，最終紅姐決定不拒絕鬍鬚哥，硬著頭皮上了。

事實上，鬍鬚哥已被網友起底，疑為當地某知名幼稚園的外籍教師，入境中國時假冒加拿大人身份。紅姐事件在網路上引起廣泛討論，許多創作者在台灣、泰國等地推出所謂「紅姐房間」AR 濾鏡，模擬紅姐空間場景，成為話題。

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南京警方已將焦某（紅姐）逮捕，並以涉嫌「傳播淫穢物品罪」將其刑事拘留。根據相關法律，若情節嚴重，最高可判處二年以下有期徒刑、拘役或管制；若被查實知自己感染性病仍無保護性行為，甚至有可能觸犯危害公共安全罪，面臨更重刑罰，最高可至無期徒刑甚至死刑。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】