處男初體驗事後染疱疹　陰莖生水泡1年復發10次崩潰：人生毀了！

一名男網友分享自己去年首次交女友，兩人愛愛後就得了疱疹，私處生水泡，1年復發10幾次，醫生還告知無法根治，他為此不敢跟現任女友愛愛，覺得人生崩塌，引發網友熱議。對此，泌尿科醫生蘇信豪表示，生殖器的單純疱疹，確實可能因疲累抵抗力差，治好後又一再復發，私處會有多處潰瘍小傷口，勸原PO除面對現實，也該檢驗其他性病。



一名男網友分享自己去年首次交女友，兩人愛愛後就得了疱疹。（示意圖／AI生成圖片）

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這名網友在Dcard貼出「生殖器疱疹 無法根治 人生崩塌」文，指他去年終於交到人生第一個女友，做了第一次愛，卻因此毀了人生，因女友隱瞞有疱疹的病情，他的私處開始生水泡，會癢會痛，就醫證實得了皰疹，永久不會好，會一直復發。原PO說，這1年內來他疱疹復發10幾次，也不敢跟現任女友做愛，覺得人生崩塌了，他上網求解「可以向前女友這種惡意隱藏病情的人提吿嗎？」、「好了，過沒多久又復發，真的快瘋了。」引發網友熱議。

有網友說：

「白痴誰叫你無套」

「處男破身就中獎，天使遇惡魔」

「復發的時候擦藥膏就好，大驚小怪欸」

「一年發作10幾次，你還是先去驗有沒有愛滋好了」

「唯一辦法自宮，還可以當台灣第一個太監」

「只要不要太累，導致免疫力下降，就不用擔心復發」

「不是可以打疫苗？」

「太倒楣了…」。



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根據中時電子報的報導，台灣泌尿科醫生蘇信豪表示，生殖器的單純疱疹，可分為經由口交傳染的第一型疱疹，與經由性愛所造成第二型疱疹，原PO是在首次性行為後發病，很有可能是經由性愛所造成的疱疹感染，主要症狀有陰莖有多處小潰瘍傷口、疼痛，可使用抗病毒藥物治療。蘇信豪表示，生殖器疱疹初次治療約需5至10天療程，但之後遇熬夜、疲累等免疫力差時候，可能一再復發、無法根治，對反覆發作的生殖器疱疹，可在醫生的診斷評估後，考慮長期服用預防性的抗病毒藥物。蘇信豪並指，市面上有預防帶狀疱疹復發的疫苗，這對單純疱疹是不具保護效果的。

至於原PO說覺得崩潰，不敢再與現任女友愛愛。蘇信豪說，生殖器疱疹發病的時候，體內病毒量高，確實可能經性行為傳染給性伴侶，戴套可降低傳染給他人的機會，而未發病時，體內病毒量較低，也是可以與他人愛愛。不過，蘇信豪說，不戴套的危險性行為可能感染疱疹，也可能感染愛滋、梅毒、淋病等其他性病，他先前即曾收治一名16歲高中生，同樣是因生殖器疱疹就診，意外被檢驗出還感染梅毒，建議原PO也該做其他性病檢驗。

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