從未性交卻生16粒椰菜花　年輕男健身疑被「啞鈴、毛巾」傳染性病

台中市一名20多歲的男子，平時生活習慣相當正常，未料近日他發現自己陰囊到肛門間冒出至少16顆椰菜花（尖銳濕疣），嚇得趕緊前往大甲李綜合醫院求助，過程中他向台灣泌尿科醫生黃品叡透露，母胎單身的他從未有過性行為，完全無法相信會染上性病，不過黃品叡根據描述推斷，男子一週會去健身房三次，椰菜花處曾接觸到啞鈴和毛巾，懷疑是因此遭受感染，現階段已在積極治療中。



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母胎單身也沒性行為 他仍長16顆椰菜花

據了解，該男子從來沒有談過戀愛，也沒有抽煙、喝酒等不良嗜好，平時不會去過聲色場所及尋求一夜情，只會一週跑三次健身房，結果他卻發現，自己陰囊到肛門長出一顆顆突起的小肉芽，用手摳除後，卻愈長愈多，冒出至少16顆椰菜花，最大直徑約一厘米。

起初黃品叡認為，男子是從事男男不安全性行為，但仔細檢查後，除了陰囊到肛門間外，肛門口、陰莖、陰囊上全都沒有發現椰菜花，因此排除。接著男子補充，每次到健身房拿啞鈴做重訓，都會摩擦到椰菜花處，加上也會用健身房毛巾，懷疑因此遭受感染。

除不安全性行為 皮膚破皮接觸病毒也會中

而黃品叡說明，椰菜花最常見的感染途徑是不安全性行為，但若皮膚有破皮，接觸到受污染的表面，例如公廁馬桶、泡溫泉、游泳池等場所，也有機率會受到病毒感染，目前他建議男子把內衣褲全都更新，同時再電燒後三個月再回診追蹤，避免再度復發。

此外，黃品叡強調，椰菜花的潛伏期很長，可能需要幾週到幾個月，感染初期生殖器或肛門附近會出現一些扁平突起的淡紅色丘疹，通常不會痛也不會癢，也沒有異味，很容易錯過黃金治療期，萬一不小心感染，不要難以啟齒羞於看診。

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