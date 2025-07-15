一條內地警方緊急提醒，日前衝上熱搜！



「中銀會議」「銀聯會議」「抖音會議」這些App都是詐騙軟件，請大家務必提高警惕。

快刪這些App！名字含「中銀、銀聯」卻是詐騙 65歲婦存款全被偷（01製圖）

不一定用這些名字 警方教分辨詐騙App方法（點圖放大閱讀）：

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65歲阿姨賬戶內餘額全被騙走

「您在我們平台購買了一份保險，每個月要自動扣費800元（人民幣，下同）……」

近日，65歲的徐女士在家接到了自稱某短視頻平台客服人員的來電提醒。徐女士聽罷，趕忙要求取消該業務。「客服」隨即表示會為徐女士轉接「高級客服」，協助其完成取消操作。緊接着，「高級客服」的電話就打了進來。

由於徐女士對智能手機的操作並不熟練，對方便指示徐女士下載一個名為「中銀會議」的App辦理取消業務。

徐女士通過「中銀會議」軟件與對方進行通話，並開通了屏幕共享功能，在對方「手把手」的指導下登錄手機銀行，一次次進行密碼操作和人臉識別。直到卡內餘額被全部轉走，徐女士才意識到自己被騙了。

「銀聯」「中銀」等稱謂具有迷惑性

反詐民警介紹說，徐女士下載的「中銀會議」App是最新出現的一種詐騙App。與之類似的還有「銀聯會議」「抖音會議」等，這些App都是騙子專用的窺屏軟件，因為帶着「會議」以及「銀聯」「中銀」這樣看似官方的稱謂，很具有迷惑性。

在這類詐騙中，騙子首先冒充平台客服，稱事主開通了「直播會員」或購買了保險，如果不取消，就會每月自動扣費。接着，在事主信以為真，要求取消服務時，騙子添加事主微信、QQ等聊天軟件，發送鏈接或二維碼誘導事主下載上述會議類App。最後，騙子讓事主在上述會議App中打開屏幕共享或遠程控制功能，要求事主配合登錄手機銀行，輸入密碼、驗證碼等訊息。

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反詐民警說：

通過『屏幕共享』功能，騙子能夠看到事主在手機上的所有操作，事主輸入的銀行卡賬號、密碼、驗證碼一覽無餘，通過『遠程控制』甚至能夠直接操控事主的手機，最終完成轉賬詐騙。

目前，中國銀聯已發布嚴正聲明，稱不法分子誘導用戶在手機上安裝「銀聯會議App」應用程序，存在竊取敏感訊息、資金被盜等安全風險，「銀聯會議App」非中國銀聯產品，請公眾謹防詐騙。

警方提醒：

凡是自稱客服，讓您下載所謂會議軟件，但在手機應用市場搜索不到的都是詐騙App；

凡是自稱客服讓您取消、關閉「直播會員、百萬保障、百萬保險」等業務，否則自動扣費、影響徵信的，都是詐騙；

凡是提到「會議號」「屏幕共享」「遠程控制」的都是詐騙。



請大家務必提高警惕，增強防範意識。

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