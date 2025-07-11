馬來西亞民眾受旅遊片吸引　到場卻空歡喜一場　酒店：這是AI生成

一對居住在馬來西亞的年長夫婦，誤信社群媒體上瘋傳的AI纜車影片，從吉隆坡耗時4.5小時，驅車抵達300公里外的霹靂州。



兩人向酒店詢問影片中的地點時，卻失望發現該景點根本不存在，空歡喜一場。

《海峽時報》報道，根據一位馬來西亞酒店員工在Threads上的貼文，一對來自吉隆坡的老夫婦，為了搭乘社群媒體上看到的纜車，特地從吉隆坡來到霹靂州，向酒店詢問烏瓜烏魯（Kuak Hulu）是否有纜車，讓該員工相當震驚。

在長達近3分鐘的AI影片中，一位「人民電視台」記者介紹「烏瓜空中纜車」及附近景點，甚至訪問多名遊客，畫面逼真。（Threads影片截圖）

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報道指出，在長達近3分鐘的AI影片中，一位「人民電視台」（TV Rakyat）記者不僅介紹該景點，還採訪造訪當地的遊客，影片中還出現人們在「烏瓜空中纜車」（Kuak SkyRide）售票口排隊的場景。

隨後畫面切換到纜車在樹林上方行駛的畫面，以及靠近溪流和一群鹿吃草的畫面等，最後停在鄰近吉打州的巴林山腳下。

影片的最後，一位老太太在背景中倒立，但在翻轉時，她的腿和身體融合在一起，隨後才恢復正常站立（點圖放大瀏覽）：

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酒店員工向老夫婦解釋，這段影片是AI生成，該景點並非真實存在。老婦人反駁：

為甚麼有人要說謊？影片裏甚至還有記者。

她堅稱沒有看到影片下方有評論表明是AI生成，並表示她想控告「人民電視台」記者。酒店員工只能再次提醒老婦人，影片中的記者並不存在。

其實他們並非唯一上當的長輩。根據馬來西亞當地媒體Says，有網友聲稱他的父母也誤信該AI生成影片，甚至還花了9000令吉（約16500港元）租車前往當地，卻發現景點根本並不存在。

由於這宗事件在社群媒體迅速傳播，引起馬來西亞全國關注，當地警方呼籲民眾對網上的熱門內容保持警惕，並核實這些影片的真實性，巴林警察局長穆罕默德阿里（Ahmad Salimi Md Ali）表示，警方尚未收到任何正式投訴，但他強調該地區並不存在這樣的纜車設施，建議民眾不要在未經確認的情況下輕信網上的熱門內容。

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