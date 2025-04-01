若干年前，社會上流行過一陣「騙子」下鄉。一群不知打哪來的小青年，在村裏支個攤，一大早就拿着大喇叭賣力地吆喝。第一天是：免費領雞蛋；第二天是：免費送眼貼。他們一口一個「叔叔阿姨」、「大爺大媽」，叫的那是一個親熱。毫不意外，攤子前每次都能擠滿愛佔點小便宜的中老年人。直到第三天，他們露出了狐狸尾巴，掏出慣用話術，推銷起一堆「廣告上妙手回春、實際上屁用沒有」的保健品。不是「九轉金丹」、「深海魚油」，就是能降血糖的膏藥貼、能防癌治癌的「金腰帶」……本以為這一騙局早已銷聲匿跡，但沒想到如今換了主場：直播火了，他們搞直播；AI火了，他們又開始玩AI。騙子永遠走在科技最前沿。



AI小夥把大媽們迷得魔怔了

最近刷到一個帖子，說是一個叫「王建國」的AI數字人，就靠說各種好聽的情話，誘導老人們買東西，把家裏的老人迷得都「六親不認」了。不少網友也在評論區吐槽同樣的遭遇。有網友的奶奶天天看，特別信那些人說的話，一年買了幾十單貴婦膏。也有網友表示，這個AI王建國還「拖家帶口」，他兒子AI小海、女兒AI小雅都在「招搖撞騙」，而且這背後有營銷團隊，錄一個視頻幾千個號一起發，100塊錢的東西賣300塊。

於是，我們去視頻號搜了下，發現「王建國862」、「我是王建國2」等賬號已全部被平台封禁，目前無法搜索到，但「王小海682」這個賬號仍做得風生水起。我們點開最早的一個視頻，一個油膩中年男人穿着西服打着領帶，在土到掉渣的豔麗背景前，瘋狂輸出土味情話。

一個叫「王建國」的AI虛擬人，靠說各種好聽的情話誘導婦女們買東西。（微博影片截圖）

「當我滿心關懷地向你靠近時，請不要躲避」 點圖放大看更多「肉麻對白」和賺錢套路：

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一上來就是「親愛的寶貝姐姐」，然後開始各種霸道發言，肉麻到雞皮疙瘩掉一地。要麼呢，就是對姐姐們噓寒問暖，有沒有好好吃飯，有沒有休息。或者招呼一波彩虹屁，什麼生活中不服輸，啥苦都能吃，對家人掏心掏肺，反正都是挑大媽們愛聽的話來說。

經驗告訴我們，當一個人嘴甜得像抹了蜜，那他大概率是憋着壞要坑你。果不其然，就在大媽們被迷得七葷八素之時，這個AI人開始帶貨了。

我想把自己最近喝的伏濕膏推薦給你，如果姐姐經常熬夜，頭髮和臉上愛出油，可以去試試……

甚至還擔心上了年紀的大媽們不會操作，在首頁介紹處專門來了個温馨提醒，手把手教學如何下單。

不得不說，大媽們的購買力不容小覷，這個AI人的帶貨能力也是槓槓的。一個賬號櫥窗裏擺着20款商品，大部分都是保健品、化妝品和飾品，價格也不貴，19.9元（人民幣，下同）到99.9元不等。截至目前，已有兩款商品賣斷了貨，其他商品多則月銷2萬+，少則也有幾百。

更搞笑的是，某一天這個AI王建國突然生病要休息幾天，他的兒子AI王小海出場了，開始了新一輪的糖果炸彈。又是撒嬌，又是主動當兒子，就為了讓「媽媽們」掏空錢包。即使視頻下方打上一行「內容為AI技術製作」的小灰字，大媽們仍被哄得一愣一愣的，在評論區瘋狂打call（點圖放大瀏覽）：

中老年們被AI視頻坑騙的案例還有不少。前陣子315，央廣網做了一個「養老機械人」套路調查。一個擁有超15萬粉絲、名為「李校長AI」的賬號，發布了一系列由AI製作的「人形機械人」視頻。視頻中，這些人形機械人能洗衣做飯、照顧老人，吸引了大量老年人關注。

直播時，「李校長」宣稱其「央企團隊」打造的養老機械人將於2025年年底量產，可定製功能和美女的外貌，甚至可以成為老年人的伴侶。不過這個「李校長」又說，如果想獲得購買養老機械人的資格，需先購買售價298元的課程。看吧，都是套路，可偏偏中老年人們就容易上當。數據顯示，該課程已累計售出超過3500套，按標價計算總銷售額突破百萬元。而這些所謂的課程更是「掛着羊頭賣狗肉」，與機械人半毛錢關係沒有，全都是AI軟件的基礎視頻教程。

還聲稱能生孩子 點圖放大看看這些「養老機械人」的相關影像：

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無良博主用AI「害命」

尼爾波茲曼（Neil Postman）曾說：

每一種技術既是包袱又是恩賜，不是非此即彼的結果，而是利弊同在的產物。

如今的AI亦是如此。在好人手裏，AI是提高效率的利器，但到了壞人手裏，AI就變成了謀財害命的工具。

一個多月前，微博一博主收到一個投稿。投稿人的奶奶89歲了，身體很健康，平時就愛玩個手機、刷個短視頻，但去年10月刷到講「老人長壽是吸了家裏人福氣」的短視頻後，越看越發慌。白天沒有表現出來，到了晚上就偷偷搜索「老人怎麼不吸福」、「老人長壽躲災」的消息。不巧的是，去年剛好家裏人出了幾件小事，這讓老人更相信了，吃了兩整瓶的降壓藥而去世。據投稿人介紹，這類視頻大多用AI配音偽造專家，或者配上奇怪的音樂來嚇唬老人。

網友們在評論區義憤填膺：

「從來沒有感受過這麼絕望的文字」

「天啊真的看不得這種……能不能報警啊太過分了」

「這種毒害人的視頻，平台怎麼審核通過的？」

「現在各種AI，真的假的一堆，老年人壓根分辨不了真假」



同時，也有網友表示，自己曾搜到過類似的視頻，一張AI主播臉，打着資深主持人聆聽百姓心聲的旗號，在那胡說八道。這種喪良心的視頻就應該見一個舉報一個。更糟糕的是，某些視頻明明想駁斥這種觀點，卻為了博人眼球，把這些無稽言論放在視頻最開頭，甚至是視頻封面上，更加劇了這類害人謠言的傳播。

AI發展的速度越來越快，但很多老年人對AI完全不了解，甚至不知道「AI生成」是什麼意思。他們習慣性地認為，手機上看到的內容要麼是真實的，要麼是有權威背書的，這種認知盲區讓他們面對AI生成的視頻時毫無防備。就比如這類AI視頻用偽造的專家形象和權威語氣傳播荒謬的觀點，老年人很容易就信了，因為他們根本沒意識到這些內容可能是假的。再加上短視頻平台的算法會根據用戶的興趣不斷推送類似內容，老年人一旦開始搜索「老人長壽」這樣的關鍵詞，平台就會源源不斷地推送相關視頻，形成一個訊息繭房。這種算法機制不僅沒有幫助他們辨別真假，反而讓他們越陷越深。

技術的快速發展讓老年人難以跟上時代，而社會對他們的關注和支持又遠遠不夠。這種情況下，他們很容易成為技術濫用的受害者。要解決這個問題，不僅需要加強對老年人的科普教育，幫助他們了解AI技術的基本原理，還需要平台承擔更多的社會責任，優化算法機制，減少虛假內容的傳播。更重要的是，我們需要重新審視技術的應用邊界，確保它不會成為傷害弱勢群體的工具。

最後，我想說，每個人都有老去的那一天，別為了流量喪盡天良。也希望爺爺奶奶們牢記這句話：

這個世界只有騙子會「真心」對你，因為他是真心騙你。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】