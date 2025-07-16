憂被南京紅姐傳染性病　健身教練熾陽急做體檢　梅毒檢測報告出爐

大陸南京一名男子扮女裝自稱「紅姐」，並與多名男性發生性行為，在網路上掀起熱議。而性愛影片外流後，也讓不少男子遭到肉搜，其中一名25歲健身教練「熾陽」因收到諸多訊息不勝其擾，讓他不得不承認，近日他也公布了檢驗性病的結果。



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「熾陽」日前透過抖音承認了自己正是「紅姐」影片中的其中一位男子，同時也坦言事件發生後心情十分低落，雖然立刻報警，但生活仍一團糟，已準備離開，換個城市生活，希望網友不要再散播影片。

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另外，他也透露自己已自行做了身體檢查，而檢驗結果出爐，報告顯示他體內的「抗梅毒螺旋體抗體」呈現陰性反應，代表目前體內並沒有梅毒，也讓她終於鬆了一口氣直說：

「目前安全，一個月後再測一次。」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】