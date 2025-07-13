3年感情不敵紅姐魅力！皮褸小帥哥被起底是常客　網傳慘遭退婚

大陸網路近日掀起一場名為「南京紅老頭」的爭議風波，一名自稱「南京紅姐」（紅爺）的偽娘網紅，長期穿著女裝、化濃妝、戴假髮，並透過濾鏡與變聲軟體在社群平台吸引男網友，甚至以「免費性行為」為誘餌邀請見面，他更把過程全部偷拍並販售，影片中各式各樣的男子身份被起底，其中不乏優質又帥氣的小鮮肉。



其中一名外型亮眼、穿皮衣的男性因頻繁出現在影片中，被網友稱為「皮褸小帥哥」，而其私生活也因此遭到起底。（截圖）

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其中一名外型亮眼、穿皮衣的男性因頻繁出現在影片中，被網友稱為「皮褸小帥哥」，而其私生活也因此遭到起底。據傳該名男子早已有未婚妻，但仍與「紅姐」發生性關係。事件曝光後，未婚妻疑似已提出退婚，並在社群平台上匿名發文控訴男方的背叛與冷淡，指出在拿出影片對質時，男方僅表示「好聚好散」，隨後並無多言。

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該女子表示，雙方原已計畫訂婚，雙方家長也都見過面，卻因這場風波讓她備受打擊，不僅質疑三年感情的真實性，也擔心自身健康問題，目前已赴醫院接受檢查，但尚未公布結果。網友則紛紛表示：

「3年感情不敵紅姐魅力」

「還好婚前看清楚了」

「優質男可以不要未婚妻但無法放棄紅姐啊」。



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