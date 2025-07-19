健身意外！巴西男負重深蹲失手　140公斤槓鈴壓下雙腿秒變形骨折

使用健身器材時絕對要小心謹慎！巴西早前發生1宗健身意外，當地1名23歲體育生在使用「史密斯機」進行槓鈴深蹲訓練時，疑因力有不及，未將槓鈴完全固定好，致使140公斤重的槓鈴瞬間墮下。他慘被壓至雙腿骨折，由友人送院治療。



巴西23歲體育系男學生帕塞蒂在進行140公斤槓鈴深蹲訓練時發生意外。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於6月20日，巴西23歲體育系男學生帕塞蒂（Luis Pasetti）在巴拉那州（Paraná）古里提巴（Curitiba）某健身室訓練，他在進行完多組訓練後，由朋友輔助下使用「史密斯機」進行140公斤槓鈴深蹲訓練。在最後一組動作後，他疑因體力透支，未有完全固定好槓鈴，導致被槓鈴壓到。當時他正在拍攝訓練影片，故將意外瞬間記錄下來。

帕塞蒂疑因體力透支，未有完全固定好槓鈴。（網上影片截圖）

事發瞬間被拍下 槓鈴壓下雙腿秒變形

從網上流傳的影片可見，帕塞蒂當時以為槓鈴已被扣好在軌道上，正放鬆雙腿離開機器，不巧槓鈴即時滑落，重重壓向帕塞蒂。帕塞蒂未及反應已被壓得向後倒下，雙腿瞬間折斷變形，場面駭人。帕塞蒂的朋友及健身室的人也幫忙攙扶他離開機器並求助。

槓鈴滑落重重壓向帕塞蒂，帕塞蒂被壓得向後倒下，雙腿瞬間折斷變形。（網上影片截圖）

槓鈴滑落重重壓向帕塞蒂，帕塞蒂被壓得向後倒下，雙腿瞬間折斷變形（紅圈示）。（網上影片截圖）

帕塞蒂送院後證實雙腿脛骨及腓骨骨折，伴有右腳踝脫臼，需接受手術並住院4天，目前已回家休養。醫生要求他要抬高雙腿及服用抗凝血藥物預防血栓，另據醫生評估，帕塞蒂預計要10周後才可透過枴杖輔助行走，約3個月後才有望可以正常步行。

遭遇意外嘆受教訓

帕塞蒂事後表示，意外之所以發生並非機器故障，而是他的人為失誤，他亦後悔未有請求朋友幫忙，以確保槓鈴的安全卡榫已鎖好，「我唯一的錯誤就是沒有接受陪伴我的朋友的幫助」。帕塞蒂又指，「我對自己的執行力過於自信了，這對我來說是一個教訓」，他又認為「事故可能發生在任何地方，關鍵在於我們是否細心」，並希望提醒網民們使用健身器材時要小心謹慎。

帕塞蒂提醒網民們使用健身器材時要小心謹慎。（網上圖片）

體育專家比斯波（Márcia Bispo）提醒，健身人士在進行任何運動時都需要小心，特別是舉重運動。比斯波解釋，在負重器械上，應謹慎、循序漸進地添加器材，並需接受專業指導，確保做出正確動作避免受傷，及留意如何正確使用安全鎖。

（綜合）