健身室慘案！壯漢操肌2分鐘突心臟驟停暴斃　疑運動前喝1飲品所致

印度有民眾於健身室操練期間不幸暴斃。涉事印男到達健身室後，在運動前喝了1杯黑咖啡，然後開始進行上肢訓練，之後再進行三頭肌伸展運動，不過相隔約2分鐘後他突然倒地，在場人士嘗試施救無果，而救護員到場後確認他當場不治。



警方事後將死者遺體送至進行屍檢，初步判斷其死因為心臟驟停。有當地專家分析指，運動前喝黑咖啡本來是無害的，但對於患心臟疾病人士，攝取咖啡因又進行劇烈運動且缺乏熱身下，確實有機會引致心律不整，增加心臟驟停風險。當局未有公布夏爾馬是否患有心臟等疾病，有醫生提醒運動前應要適度熱身，尤其患有慢性疾病者，應先諮詢醫生意見，切勿貿然進行高強度運動。



印度有男子健身期間突然倒地暴斃，疑事前喝1飲品致心臟驟停喪命。（網上影片截圖）

綜合印度媒體報道，35歲商人夏爾馬（Pankaj Sharma）體重高達175公斤，在過去5個月持續到訪位於法里達巴德（Faridabad）的健身中心操練。事發於7月1日早上近10時，夏爾馬和友人羅希特（Rohit）到達健身室後，他先喝1杯黑咖啡才開始運動。

印度壯漢健身室操肌 2分鐘後突倒地猝死

從健身室閉路電視拍到畫面可見，夏爾馬最初使用拉力器進行上肢訓練，其後走到健身室較入內位置，再進行三頭肌伸展運動。不過約2分鐘後他突然倒地，在場人士見狀紛紛上前查看，有人之後嘗試往他臉上潑水，試圖讓他甦醒，可惜未能成功，而救護員到場後確認他當場不治。

夏爾馬最初使用拉力器進行上肢訓練。（網上影片截圖）

夏爾馬之後走到健身室較入內位置，進行三頭肌伸展運動，約2分鐘後突然倒地。（網上影片截圖）

夏爾馬之後走到健身室較入內位置，進行三頭肌伸展運動，約2分鐘後突然倒地。（網上影片截圖）

在場人士見狀紛紛上前查看，有人嘗試為夏爾馬施救。（網上影片截圖）

有在場人士嘗試用水樽盛水，潑往夏爾馬臉上試圖讓他甦醒，可惜未能成功。（網上影片截圖）

有在場人士嘗試用水樽盛水，潑往夏爾馬臉上試圖讓他甦醒，可惜未能成功。（網上影片截圖）

疑運動前喝黑咖啡致意外

警方事後將夏爾馬遺體送至進行屍檢，初步判斷其死因為心臟驟停。至於黑咖啡是否為致命主因，有當地專家分析指運動前喝黑咖啡，對大多數人來說是無害的，但對於本身患有心臟疾病人士，攝取咖啡因又進行劇烈運動，且在沒有熱身的情況下，確實有機會引致心律不整，繼而增加心臟驟停的風險。

患有心臟疾病人士攝取咖啡因後進行劇烈運動，有機會引致心律不整，繼而增加心臟驟停的風險。（示意圖／資料圖片）

當局未有公布夏爾馬本身是否患有心臟等疾病。事件曝光後，引發大眾關注肥胖人士鍛煉及心臟健康的潛在風險，有醫生提醒運動前應要適度熱身，並留意個人身體狀況，尤其患有慢性疾病者，應先諮詢專業醫生意見，切勿貿然進行高強度運動。

（綜合）